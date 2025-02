La soltería: una elección personal, no un estado de emergencia

La soltería y la percepción social

En una sociedad que parece obsesionada con la idea del amor romántico y la pareja como destino inevitable, la soltería sigue siendo vista con recelo. En una reciente conversación en el programa Martha Debayle en W y el experto en relaciones Mario Guerra discutieron este tema, subrayando que estar solo no es un problema y que la soltería debería ser aceptada como una opción válida.

Lo vemos a diario. Alguien termina una relación y el primer reflejo de su entorno es buscarle una nueva pareja de inmediato. “Tengo a alguien perfecto para ti”, “no puedes estar solo mucho tiempo”, “hay que salir para que conozcas a alguien”. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la soltería como una opción válida y no como una situación que debe ser corregida?

Datos y tendencias sobre la soltería

Las cifras nos dicen que cada vez más personas eligen este camino. En México, según el Inegi, el porcentaje de matrimonios ha disminuido en un 28% del 2000 al 2022, y el censo de 2020 reportó que el 34% de la población es soltera. A nivel mundial, el Pew Research Center estima que uno de cada cuatro jóvenes actuales llegará a los 50 años sin pareja estable por elección propia.

Tipos de soltería

Existen tres grandes tipos de soltería:

• Soltería circunstancial: la persona quisiera estar en pareja pero no ha encontrado con quién.

• Soltería decidida: se toma la decisión de no buscar pareja debido a experiencias previas o desinterés temporal.

• Soltería por convicción: quienes disfrutan su independencia y han encontrado en la soltería un camino de bienestar.

Cada una de estas formas de soltería tiene ventajas y desventajas. La soltería por circunstancia ofrece un espacio para el autoconocimiento, pero también puede generar frustración. La soltería por decisión permite sanar y tener el control total del tiempo, aunque enfrenta el estigma social. La soltería por convicción fomenta el crecimiento personal y la libertad, pero también implica desafíos emocionales que antes podría solventar una pareja.

El problema no es la soltería, sino su percepción

Entonces, ¿cuál es el problema real? No es la soltería en sí, sino la percepción que tenemos sobre ella. La presión social sigue empujando a muchos a ver la vida en pareja como la única opción correcta. Frases como “te vas a quedar solo”, “tú eres muy exigente” o “ya se te está pasando el tiempo” refuerzan la idea de que la soltería es una carencia y no una opción.La realidad es que la felicidad no depende del estado civil, sino del bienestar personal. Se vale cambiar de opinión: alguien que juró nunca casarse puede enamorarse mañana, y quien alguna vez idealizó el matrimonio puede descubrir que prefiere la independencia. Lo importante es que cada quien tenga la libertad de decidir sin presiones externas.

Conclusión

La soltería no es una condena ni una transición obligada hacia la pareja. Es, simplemente, una forma de vivir. Y es momento de que aprendamos a respetarla como tal.

