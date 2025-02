The Last of Us temporada 2 se estrenará el 13 de abril 2025: ¿Habrá cambios en la historia?

Tras el éxito de la primera temporada de The Last of Us, estrenada en enero de 2023, la esperada segunda entrega ya tiene fecha de lanzamiento. La serie, basada en el popular videojuego de Naughty Dog, regresará el domingo 13 de abril a través de la plataforma Max.

El anuncio vino acompañado de tres pósters: uno con Joel sobre el reloj que le regaló su hija Sarah, otro con Ellie sobre la guitarra de Joel, y el tercero mostrando a Abby, la antagonista de la historia. Cada imagen incluye la frase “Todo camino tiene un precio”, lo que ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

¿Habrá cambios en la trama de la Temporada 2?

La nueva temporada se desarrollará cinco años después de los eventos de la primera. Joel y Ellie han encontrado la estabilidad y la paz, pero su pasado pronto los alcanzará, sumiéndolos en un conflicto personal y en un mundo aún más hostil.

Aunque la primera temporada se mantuvo fiel al videojuego, incluyó algunos cambios narrativos. Esto ha llevado a especulaciones sobre si se modificarán momentos cruciales de la historia, como la muerte de Joel, lo que podría extender la participación de Pedro Pascal en la serie. Sin embargo, Max y los creadores no han confirmado si habrá cambios en la trama original.