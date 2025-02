Madre de joven que murió por estallido de mina, pide asilo político a EU

Mayra Alejandra Buenrostro, madre del niño jornalero de 15 años que murió al estallarle una mina terrestre sembrada por el crimen organizado en una huerta de limón en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, acudió este miércoles a la embajada de los Estados Unidos en México para solicitar asilo político.

En entrevista y en compañía de su hijo menor de nueve años y del exalcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, la joven madre aseguró que por lo sucedido a su hijo Pablito y debido a la violencia que aqueja a esa zona de la República, ya no quiere vivir en su comunidad, controlada por el grupo criminal de “Los Viagras”, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“En Michoacán hay más violencia, hay menos trabajo. La verdad, por lo que le pasó a mi hijo ya no quiero estar ahí (Santa Ana Amatlán)”. — Mayra Alejandra, solicitante de asilo

Embajada no recibe a la solicitante

Mayra Alejandra Buenrostro no fue recibida por el personal de la embajada estadounidense, que sólo le entregó una tarjeta con una dirección de correo electrónico para que enviara su caso, respuesta que dijo “no me esperaba”.

La madre del joven jornalero muerto a causa de las “maniobras” del crimen organizado, señaló que el asilo político se ha convertido en la única salida para muchos afectados por la violencia desatada por estos grupos delincuenciales en la Tierra Caliente de Michoacán.

“Allá (Estados Unidos) no es como aquí, es muy diferente. Hay delincuencia organizada, pero allá el presidente de Estados Unidos sí hace algo por el pueblo, por la gente, no se tapa los ojos y no se esconde”, reprochó.

Tras lo sucedido a Pablito, la señora Mayra Alejandra pidió a las autoridades retirar todas las minas sembradas por los grupos criminales en la región de la Tierra Caliente, especialmente las que se colocaron en la huerta de limón donde murió su hijo.

“Mi hijo quedó destrozado, quiero que quiten las minas para poder recoger más pedacitos, si hay de mi hijo, recogerlos, y ponerle la cruz de mi niño donde él murió para que él descanse en paz”. — Mayra Alejandra, solicitante de asilo

“Mi niño me lo entregaron incompleto porque el gobierno tardó en llegar donde pasaron los hechos y después que llegaron, me dijeron que el cuerpo de mi hijo no me lo podían entregar completo y que recogieron lo más que pudieron".

"Hay más minas" "A mi hijo me lo entregaron incompleto" 🗣️



- Mayra Alejandra Buenrostro, madre del joven jornalero muerto por pisar una mina



📹 @tavitogarcia pic.twitter.com/PNdjY9HSaW — W Radio México (@WRADIOMexico) February 19, 2025

La joven madre pidió al fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, una disculpa pública, luego de que afirmara que su hijo no era jornalero.

“Nada más hablaron de mi niño atacando su memoria, en lugar de primero preguntarme a qué se dedicaba, pero nada más lo atacaron. Yo quiero, que, en memoria de mi hijo, que me ofrezca una disculpa pública a mí, por mi niño. Porque, así como fue bueno para hablar de mi hijo, que se retracte de lo que dijo”, señaló.

Por último reiteró su petición de que “quiten todas las minas, que no haya más muertes. En memoria de mi hijo, que valga la pena, aunque me duela, que valga la pena la muerte de mi hijo. Ya basta que haya muertes”, puntualizó.

