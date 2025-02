Fallece Paquita la del Barrio: ¿Quién era la cantante y por qué dedico sus éxitos al desamor?

Paquita La del Barrio, fue una cantante famosa del género ranchero y regional mexicano. Se le conoce como “la reina del pueblo" quien debutó en la década de los 70’s con un dueto, te contamos toda su historia.

Paquita La del Barrio “La reina del Pueblo”

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita La del Barrio, fue una cantante de las más destacadas del género ranchero. Apodada como “La reina del Pueblo”, Paquita siempre demostró interés en la música.

Nacida en Veracruz, Paquita tuvo una vida difícil, pues a los 15 años de edad, se casó con su primer esposo siendo 18 años mayor que ella. La pareja tuvo dos hijos, sin embargo, Paquita decidió dejarlo por sus infidelidades y engaños.

Así, llegó a la Ciudad de México, en donde sus sueños vieron la luz por primera vez. Inició su carrera musical junto a su hermana Viola, en un dueto llamado “Las Golondrinas”, pero al poco tiempo, Paquita decidió lanzarse como solista.

TAMBI É N PUEDES LEER: Shakira es hospitalizada tras sufrir cuadro abdominal en Perú y pospone su concierto

Finalmente, su nombre artístico la caracterizó, ganándose popularidad en el mercado musical. Su estilo único y letras contundentes, la llevaron al estrellato inmediato, ya que eran temas que casi nadie tocaba en su época.

Sus letras, de acuerdo a la cantante, fueron más que experiencias, pues además de haber sido víctima del machismo de quienes fueron sus ex amores, quería reflejar una realidad que muchas mujeres vivían. Aunado a esto, mencionaba que era la voz de aquellas que no podían alzar la voz y que encontraron en sus melodías, refugio y pensamientos atinados.

Canciones como “Rata de dos patas” o “Me Saludas a la Tuya”, se convirtieron en himnos populares y representativos de la cantante, apodándola como “La reina del Pueblo”. Este tipo de letras, la convirtieron en un símbolo de la cultura al denunciar el machismo y empoderar a las mujeres.

En recientes años, la cantante tuvo complicaciones de salud que derivaron en un deterioro notable físico, tales como diabetes, pulmonía, problemas en la ciática, padecimiento de riñones y problemas oculares, mismos que fueron determinantes para ella a la edad de 77 años.

Paquita La del Barrio tuvo una carrera de al menos 40 años en la industria musical y será recordada por sus letras únicas y su conexión tan cercana con su público.

TAMBI É N PUEDES LEER: Paquita la del Barrio murió este lunes a los 77 años