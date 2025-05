Operativo Limpieza en plazas no son “palmaditas” sino golpes contundentes: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer los resultados del “Operativo Limpieza” realizado en Hermosillo, Sonora donde destacó, se incautaron un millón de piezas de mercancía de contrabando cifra superior a lo incautado en varias plazas de avenida Izazaga en la Ciudad de México, presumió.

Acompañado del gobernador de la entidad Alfonso Durazo Montaño, Ebrard rechazó que este tipo de operativos en contra del contrabando de mercancías en plazas comerciales sean “palmaditas” y no golpes contundentes a este delito.

“No hay precedente de una acción como la de hoy, esa palmadita que dices tú es un millón de piezas. Entonces no creo que sea una palmadita, es una acción que demuestra voluntad y capacidad de organización, porque además son las principales instalaciones en la capital del Estado, como aquí lo ha dicho el gobernador. Entonces es una acción, yo pensaría decisiva, que marca un cambio de reglas”, respondió Ebrard.

En ese sentido, dijo que ya se están investigando a algunas agencias aduanales, aunque aún no hay resultados, pero en cuanto los tenga los dará a conocer.

El secretario de Economía reiteró que este tipo de operativos se realizarán en todo el país por instrucciones de la presidenta Sheinbaum y advirtió que se aplicará la Ley de Extinción de Dominio en los inmuebles donde sea detectado este tipo de comercio ilegal.

“Es decir, este tipo de establecimientos que no cumplen con las normas, pues van a enfrentar el problema de la extinción de dominio. Si tú eres el dueño de un inmueble en donde sabes que se están llevando a cabo este tipo de actividades, pues ya te queda claro que vas a tener problemas, porque tu obligación, según la ley, es no hacerlo. Si yo arriendo un inmueble, tengo que estar seguro de que lo arriendo a una actividad lícita”, precisó.

Por su parte, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Santiago Nieto Castillo informó que los propietarios de la mercancía incautada en las tres plazas de Izazaga aquí en la Ciudad de México tienen 15 días para acreditar su propiedad y legal procedencia, cosa que resaltó, hasta el momento no ha sucedido y el plazo se vence este viernes.

“Señor secretario, solamente informar que no se ha presentado y el plazo se les vence el día viernes. Si no presentan ninguna documentación que acredite el ingreso lícito a nuestro país, se procederá a la destrucción de las 264 mil piezas. Y los tres locales que se encuentran en donde se desarrolló el proceso de verificación se encuentran todavía asegurados y no se han roto los sellos. Solamente fue una actividad del edificio en los locales que no se encuentran asegurados.”

El secretario de Economía aclaró que se trata de políticas de acción interior, que no van en contra de ningún país en particular, detalló que en la industria textil en lo que va del año, se perdieron 70 mil empleos, por lo que será una prioridad evitar que se afecte a los trabajadores.

