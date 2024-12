Descartado que explosión en Culiacán sean con coche bomba: García Harfuch

Al afirmar que se sigue combatiendo la violencia en Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch descartó que la explosión registrada la madrugada de este martes en Culiacán, haya sido producida por un coche bomba.

Tras ser cuestionado a voz alzada sobre el reporte de habitantes de la colonia La Limita de Itaje, donde afirmaron haber sido despertados por un fuerte estruendo y del cual después llegó personal de la Guardia Nacional, el funcionario afirmó que no hubo heridos.

“Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron, sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras, no se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”.

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", recibe en nombre de México el Prix Versailles 2024, reconocimiento que posiciona al @aifaaero entre los seis aeropuertos más bellos del mundo.



¡Orgullo mexicano! pic.twitter.com/iCZZXTEYGx — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 3, 2024

Previamente a pesar que se le mencionó de la violencia que se ha registrado en los últimos meses en el estado, afirmó que se logró contener y enfatizó que han sido asegurados artefactos explosivos pero improvisados.

“Se ha logrado contener porque los enfrentamientos más fuertes no han sido dentro de Culiacán como fue al inicio, al inicio si recordamos todo era mucho más en la zona centro ahorita los últimos eventos que tuvimos fueron a las afueras de Culiacán sin embargo lo que hemos tenido son delitos como robo de vehículo dentro de la Ciudad, tobo en negocio principalmente son las alertas y son las denuncias que hemos recibido por parte de la ciudadanía de Culiacán, ahorita vamos a verificar de qué se trata cada explosión y lo vamos a informar puntualmente en unos minutos, no tenemos conocimiento que hayan sido coches bomba, lo que hemos asegurado en los últimos días es una cantidad considerable de artefactos, explosivos pero improvisados”.

Omar García Harfuch reiteró que la violencia en Sinaloa se debe a la riña de dos grupos criminales desatada desde el mes de septiembre ante lo cual, comentó, se han tomado medidas como el incremento de la presencia de la Guardia Nacional entre otros elementos, y aunque reiteró que la estrategia nacional de seguridad, funcionará, reconoció que ello no será de la noche a la mañana.