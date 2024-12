Se ejercerá acción penal contra juez que dejó en libertad a “El Contador”: Gertz Manero

Al dar a conocer que ya se impugnó la liberación el pasado 20 de noviembre de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero informó que se buscará ejercer acción penal en contra del juez Gregorio Salazar Hernández, que ordenó la liberación al considerar que la FGR “no acreditó las causas que motivaron” la imposición de la prisión preventiva.

Durante la mañanera enfatizó que se dará un informe profundo al respecto, sin embargo, adelantó, habrá acciones contra el juzgador.

“En el momento en que la audiencia correspondiente, el juez tomó la determinación a la que usted ha hecho referencia, inmediatamente se le impugnamos, no solamente le impugnamos en queja, si no ya se abrió una carpeta en contra de él por delitos en contra de la impartición de justicia. Los elementos que presentamos fueron más que suficientes y que no nos quedamos ahí, sino que vamos a la acción penal, no podemos permitir que esto esté repitiendo de esa manera y esto es un caso paradigmático y lo vamos a usar en ese sentido”.

De acuerdo con la Fiscalía, “no refirió los hechos materia de la extradición y no señaló el estatus de alguna investigación del extraditable en territorio nacional”. Ello ocurrió después de que un juez federal determinara procedente la extradición de quien fue identificado como uno de los principales líderes del Cártel del Golfo, que estaba sujeto a la medida de prisión preventiva como parte del procedimiento de extradición.