“Se acabó la fiesta”, advierte Ebrard a agencias aduanales.

El secretario de economía Marcelo Ebrard Casaubón, advirtió que irán sobre las agencias aduanales que permiten el paso de mercancía procedente de países asiáticos de contrabando, primordialmente, artículos chinos.

En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del Operativo Limpieza que se realizó ayer en la plaza de Izazaga 89, en el centro histórico de la Ciudad de México, Ebrard advirtió que el mismo se realizará en las 32 entidades del país.

“Sé que es una medida que no tiene precedentes, pero si tú tienes una agencia aduanal que está haciendo eso, tú eres parte también del negocio, lo que llamamos el baile, la fiesta, se acabó la fiesta. Entonces vamos sobre las agencias aduanales involucradas conforme a las disposiciones de ley, involucrado a varias instituciones, autoridades correspondientes, lo haremos la semana que entra”, anunció Ebrard Casaubón

Y es que este jueves hubo una visita de inspección a partir de una denuncia que presentaron varias empresas en contra de productos de piratería en tres locales de la plaza de Izazaga 89, donde se encontró una alteración y un ataque a las empresas establecidas, al sector formal, en materia de textil y en materia de juguete, refirió Santiago Nieto Castillo, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

Inicia la #OperaciónLimpieza. Por instrucciones de nuestra Presidenta la Dra. @Claudiashein y el Secretario de @SE_mx, @m_ebrard comenzamos desde el @IMPI_Mexico con la generación de operativos con el objetivo de proteger la Propiedad Industrial en México.https://t.co/Fn5POVpRas — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 28, 2024

La inspección duró más de siete horas y se encontraron mercancías sin documentos, piezas que fueron introducidas al país de manera ilegal.

Al respecto, el secretario de Economía rechazó que estas acciones respondan a las presiones del recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de qué México se ha convertido en un facilitador del paso de mercancías provenientes de China.

“Ya parece que Trump me va a decir, oye, I am very worried with the China place in Mexico City, Izazaga. No, no me dijo eso. Entonces, ¿de dónde viene o de dónde procede hasta donde pudimos ayer ver? Pues hay cosas que vienen de Bangladesh, sobre todo textiles, hay cosas que vienen de China, hay cosas que vienen de Malasia, hay cosas que vienen de Vietnam, hay cosas que vienen de Indonesia”, dijo Ebrard.

🔴 EN VIVO || Conferencia de prensa “Operación en combate a la mercancía introducida y distribuida de manera ilegal al país” que encabeza el secretario @m_ebrard



🔗 https://t.co/wyoA4TlQqT pic.twitter.com/XQEHcaQPun — Economía México (@SE_mx) November 29, 2024

En cuanto a la mercancía incautada Ebrard advirtió que los propietarios tienen 15 días para comprobar su legítima propiedad o de lo contrario, serán destruidos y rechazó que estas vayan a ir a parar al tianguis del BIENESTAR.

El funcionario destacó que no se vale estar en la “zona gris”, y se refirió al inmueble de Izazaga 89, al que se buscará aplicarle la extinción de dominio, es decir, por permitir actividades ilegales en él, adjudicarlo a favor del Estado, que en este caso sería el Gobierno de la Ciudad de México. Se han identificado otros inmuebles que operan bajo este mismo esquema.

La extinción de dominio procede con los inmuebles arrendados para venta de mercancía ilegal , así lo establece la ley vigente : pic.twitter.com/ysGpnFw9il — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 29, 2024

Hasta ahora se desconoce la afectación al mercado que hubiese tenido la comercialización de estas 262 mil 334 piezas, pero se cuantificará en próximos días por el IMPI. La mercancía decomisada viene de países como Bangladesh, China, Vietnam, Malasia e Indonesia.

