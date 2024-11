Mike Tyson se lanza contra Canelo Álvarez: “es una vergüenza para el boxeo y para México”

Mike Tyson calificó a Saúl “Canelo” Álvarez como una vergüenza para el boxeo mexicano, por evitar en varias ocasiones un encuentro con el llamado “Monstruo mexicano”, David Benavidez.

El mítico boxeador estadounidense le conectó el fuerte golpe al jalisciense durante una conferencia, a 10 días de colocarse de nuevo los guantes frente al influencer Jake Paul.

Canelo solamente ha perdido 2 veces en toda su carrera. / Hector Vivas Ampliar

Tiene miedo de perder

El excampeón mundial de peso pesado, actualmente de 58 años, cuestionó a Álvarez por exigir una cifra multimillonaria para pactar la pelea y le recordó el espíritu de los campeones históricos del pugilismo de México.

Así lo dijo en el podcast Pound 4 Pound:

“¿Canelo tiene miedo de perder, no le va a dar a los fans la pelea que quieren ver? ¿No respeta a los campeones mexicanos que peleaban contra los mejores sin importar el dinero? Es una vergüenza para México”.

Pelea de Tyson, un show: Canelo

El pasado 1 de abril, Canelo Álvarez criticó la próxima pelea entre Tyson y Paul asegurando que “es más show que pelea” y no le ayuda al boxeo.

Es más, el mexicano afirmó que el enfrentamiento ni siquiera está dirigido a los fans del deporte, augurándo que generaría muy poco interés:

“Por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso, es para otra audiencia”.

