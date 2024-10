Probado el secuestro a “El Mayo” Zambada, se espera respuesta de EU: Gertz Manero

Aseguró el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que México tiene las pruebas necesarias para acreditar el secuestro, no detención, del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, dentro de territorio mexicano por parte de Estados Unidos.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario aseguró que el Gobierno de Estados Unidos, está obligado a entregar toda la información de lo ocurrido el pasado 25 de julio.

“Que ellos tienen la obligación de darnos esa información, de todas maneras va a ir saliendo porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con la facilidades de orden procesal, que están teniendo en los Estados Unidos que también son públicas y todos los conocemos entonces, se está armando expediente y va avanzando con certeza… pero sobre la base de qué nosotros tenemos probados los delitos”.

Detalló que lo que se pide al país vecino es aclarar el ingreso a Estados Unidos de un avión “clonado” sin que se detuviera al piloto, donde se trasladaba al capo.

“El delito se cometió en México, fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron… ¿qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el Gobierno de los Estados Unidos? nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental, a esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonada, se tiene que identificar fundamentalmente al piloto… que nos digan ¿por qué llegó en un avión clonado que fue clonado en los Estados Unidos segundo por qué no fue detenido el piloto?”.

Se le preguntó si dentro de la investigación a cargo de la Fiscalía General de la Republica (FGR) sobre la violencia en Sinaloa, se indaga al gobernador Rubén Rocha Moya y dijo que no habrá imputaciones en tanto no se tengan pruebas.

“Conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la Fiscalía estatal, que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera, usted se acuerda de eso, que evidentemente está demostrado se hizo público, nosotros no vamos a ser imputaciones, mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos las vamos a hacer como lo hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide.

-Pero sí lo tienen dentro del entorno de investigación?

-Mientras tengamos la certeza no podemos hacer una afirmación, la vamos a hacer, de eso no tengan cuidado, cuando sea procedente pero no podemos adelantarnos hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas”.

De acuerdo al secretario general del Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro enfatizó que Rubén Rocha Moya no es parte de las investigaciones que mantiene la Fiscalía General de la República y es que Zambada García habría asegurado en una carta, que Joaquín Guzmán López, integrante de “Los Chapitos” lo engañó para asistir a una supuesta reunión con el mandatario estatal.

Síguenos en Google News y encuentra más información