Incongruencia que el CJF haya dado las listas de juzgadores al Senado: Trabajadores del PJ

Trabajadores del poder judicial de la Federación, lamentaron la decisión del Consejo de la judicatura Federal de dar las listas, de juzgadores al Senado de la República

En entrevista fuera de las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la vocera de los trabajadores del PJ, Patricia Aguayo Bernal calificó como “incongruencia” esta determinación y aplaudió el pronunciamiento de la Asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial la JUFED, al señalar que lo expuesto en su comunicado tiene pleno sustento y respaldo, inclusive también por la base trabajadora porque destacó, “fue lo primero que le pedimos al Consejo, que respetara las suspensiones, ya que otras autoridades no lo están haciendo, Porque somos un poder único y autónomo hasta este momento. En esa medida debieron actuar de manera”, reprochó.

“La respuesta de la JUFED es congruente justamente con lo que se le pidió al Consejo, el respeto a las suspensiones. Porque aun cuando el Consejo de la Judicatura Federal es nuestro patrón, debe apoyar a sus juzgadores, porque para eso los formó, el Consejo formó a los juzgadores, el Consejo autorizó los nombramientos de esos juzgadores. Hoy es incongruente que hayan fallado en el sentido que lo hicieron. Por eso el pronunciamiento de la JUFED tiene pleno sustento y respaldo, inclusive también por nosotros, por la base trabajadora”, reprochó Aguayo Bernal.

En ese sentido, la vocera advirtió que esta decisión sienta un mal precedente que provocará que en el futuro nadie acate las resoluciones judiciales.

“El mensaje que da el Consejo de la Judicatura es que si nosotros no respetamos las decisiones de los jueces y magistrados en las suspensiones, ya nadie las va a respetar. Ya lo dijo la presidenta Sheinbaum, que aunque no es abogada, lo dijo, que los amparos no van a operar y no van a prosperar en contra de la reforma. Sabemos que se están mandando mensajes fuertes y claros por parte de legisladores, también en el sentido de que no se acaten esas suspensiones, y no lo esperábamos de parte del Consejo. Sin embargo, esperemos que no ocurra con el resto de las suspensiones, porque hay más. Porque estarían mandando otro mensaje adverso, inclusive para el resto de las autoridades. ¿Que cuál sería? Pues no acaten las suspensiones. ¿Y mañana qué va a ser? ¿Que no acaten las sentencias que emita el Poder Judicial? ¿Ninguna de las sentencias? ¿Eso están dándoles a entender al resto de las autoridades? Creo que no es un buen precedente”, advirtió la vocera de los trabajadores del poder judicial.

Los trabajadores del Poder Judicial de México acudieron a las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial para entregar un documento e informar a inversores extranjeros sobre la situación actual en el país, que consideran perjudicial para la inversión.

El foco de su preocupación es la amenaza a la independencia judicial debido a reformas propuestas por el partido Morena, que buscan poner jueces “a modo.” Se entregó una carta a empresarios y embajadas explicando el riesgo que enfrentarían los inversores si decidieran traer su capital a México.

Además, reiteraron la incongruencia del Consejo de la Judicatura al no respetar las suspensiones de los jueces, lo que podría sentar un mal precedente.