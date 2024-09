Video: Claudia Sheinbaum se despide del presidente López Obrador

Mediante una publicación a través de redes sociales, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dedico un video de despedida al presidente Andrés Manuel López Obrador por el fin de su mandato.

En él se puede observar al primer mandatario desde el inicio de su sexenio en 2018, su toma de protesta y su entrada a Palacio Nacional, algunas de sus giras por el país, mítines en el Zócalo y algunos recorridos que realizó por México con Sheinbaum Pardo.

“Es nuestra historia, no podría ser diferente, tenemos que decirlo sino no seriamos nosotros mismos, no puedes dejar de ser quien eres. Esto que hemos visto en el presidente en un ejemplo, además se traduce en su política, su decisión y su voluntad. El tiene este reconocimiento de que la política a parte de ser pensamiento y acción es principios y eficacia, es un político extraordinario”.

El presidente @lopezobrador_ se retira de la vida pública, pero no se va del corazón del pueblo de México, además tenemos su legado. Es un honor estar con Obrador. pic.twitter.com/9BdJq1MHkB — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 24, 2024

La presienta electa destacó que, aunque lleva 24 años de trabajar cerca del presidente no había tenido la oportunidad de tener tanta cercanía política y señaló que a millones de mexicanas y mexicanos se les queda un legado grande con enseñanzas.

