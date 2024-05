Massive Caller no es creíble, nos pidió recursos para orientar encuestas: Sheinbaum

La candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, se fue contra la encuestadora Massive Caller, que este miércoles mostró un ejercicio donde Xóchitl Gálvez, de “Fuerza y Corazón por México”, la aventaja en dos décimas de punto.

En conferencia desde Zihuatanejo, Guerrero, la abanderada de Morena llamó a dicha casa “Massive Lie” al afirmar que miente, y que le pidieron recursos en una ocasión para orientar las preferencias.

“Esta encuestadora no es creíble, no tienen ninguna metodología que pueda decir que hay un cambio en la tendencia, porque es encuestas domiciliarias de empresas demoscópicas reconocidas que están dando resultados desde hace muchos meses, esta empresa se acercó a nosotros en el 2018, solicitando recursos para orientar una encuesta, pero nosotros no hacemos eso”.

Sheinbaum Pardo recordó que Massive Caller en el 2018, dio ventaja a un candidato del Partido Acción Nacional.

“Ganamos el debate… y pues todas las encuestas siguen dándonos de 20 a 30 puntos de diferencia a excepción de Massive Lie, que le dio en el 2018 el triunfo a un candidato del PAN y que ya sabemos que no tienen metodología sino nada más una orientación política”.

Sheinbaum aseveró nuevamente que fue la ganadora del cara a cara; así mismo negó que pudiera solicitar una investigación en contra de su adversaria por los 17 contratos que calificó como irregulares en el segundo debate.

“Simularon una invitación restringida porque sus dos empresas participan en una invitación restringida, lo cual es ilegal por la Ley de Adquisiciones, y después descubrimos que es un modus operandi porque desde el 2016 cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas ya tuvo contratos con la Comisión Nacional del Agua, mientras ella era titular y no me corresponde a mí a investigar en todo caso le corresponde a la Fiscalía, a mi lo que me corresponde como candidata de nuestro movimiento y próxima presidenta es denunciar en este momento lo que representa esa opción política”.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo habló de la decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que ordenó a funcionarios y políticos de Morena eliminar publicaciones en las que vinculan a Santiago Taboada, candidato panista a la Jefatura de Gobierno, con el tema de corrupción inmobiliaria.

“Es atípica y es cortar o coartar la libertad de expresión y es una orientación del instituto electoral de la Ciudad de México hacia un candidato, el instituto no está actuando de manera imparcial, cómo es posible que además con carpetas de investigación, con personas detenidas vinculadas a el actual candidato del PRIAN en la Ciudad de México, estén coartando la libertad de expresión por eso ya le llamamos la PRIANdilla inmobiliaria porque no nos van a callar… vamos a seguir denunciando la corrupción del PAN en la Ciudad de México y vinculada con el PRI, pues PRIAN, es totalmente parcial la actuación del Instituto Electoral”.