La vida viajera desde una mirada surrealista

Roberta Lobeira, artista visual y pintora nos relata su vida como viajera. Una regia por el mundo que a través de Turismo W con Rubén Mora nos relata su vida como artista.

Estamos por montar obra en París, eso es lo mágico de mi trabajo, puedo hacerlo desde donde esté, no donde se vaya a presentar la exposición.

Siempre me encantó la pintura, desde pequeña, yo disfrutaba mucho de las clases y las maestras le decían a mi mamá ‘que yo no era normal, que no era igual a las demás.

Siempre he sentido el apoyo en mi casa, me hacían sentir como que yo era lo máximo, ponían mis obras en la sala, misma que a mí actualmente me da repele porque no me gusta para nada, fue la primera que hice.

— Roberta Lobeira