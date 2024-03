No hay que mezclar secuestro masivo en Sinaloa con elecciones: Sheinbaum

Negativa que la violencia en el país tenga relación con las campañas electorales y señalamientos a la oposición se mantuvo la candidata de la alianza, Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien de paso se fue contra el INE al pedirle imparcialidad ante quejas como la Hora Nacional.

Desde Saltillo, Coahuila brevemente lamentó el tiroteo registrado en la popular sala de conciertos rusa Crocus City Hall, que el viernes causó la muerte de al menos 180 personas.

De inmediato fue cuestionada sobre el secuestro masivo de 66 personas en Culiacán, Sinaloa y enfatizó, no tiene relación con las campañas electorales.

Y respecto al avance de las campañas enfatizó que será ella la triunfadora del primer debate de los candidatos a la Presidencia que se realizará el 7 de abril en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral.

Este domingo se subió al ring por una queja en contra del programa “La Hora Nacional”. Después que el Partido Acción Nacional pidió al INE suspender la emisión argumentando que es utilizado para promover la campaña de Sheinbaum Pardo y que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión recomendó a sus afiliados omitir la transmisión a partir de este 24 de marzo, la ex jefa de Gobierno llamó al INE a ser imparcial.

“Pues hay cosas que no me explico. Vamos a decirlo así, cuando se pide por parte de Morena que revisen la guerra sucia; los bots que son evidentemente bots, comprados desde el extranjero, donde hay pruebas en la red de X, dicen que no se tiene que investigar. Y a una petición del PAN que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, entonces sí de inmediato se contesta. Entonces, pues tiene que haber imparcialidad, no está parcialidad, que por lo menos en este caso están mostrando. Entonces el INE tiene que revisar una como otra cosa. Nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejo.

- Algún mensaje a la Cámara y a las estaciones agremiadas de cara a lo que será que se pueda publicar o no se pueda transmitir o no en la Hora Nacional por la noche.

-Pues que defina el Tribunal”.

—