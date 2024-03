Violencia en Pesquería no tiene que ver con mi campaña: Sheinbaum

Lamentó la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, el hallazgo de cuerpos calcinados en el municipio de Pesquería, Nuevo León, a unas horas de haber visitado el municipio de García en el estado.

En conferencia desde Nuevo León la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” descartó que exista relación entre el hecho y el desarrollo de su gira por la noche del miércoles y mañana de este jueves ya que además de haber estado en Monterrey, alrededor de medio día realizará un mitin en Pesquería.

“Obviamente es lamentable este hallazgo y no creemos que tenga absolutamente nada que ver con la campaña… cuando hablamos de seguridad hablamos de tres temas, es abrazos a los jóvenes, a la sociedad que tanto tiempo estuvo abandonada, a los delincuentes es cero impunidad, tenemos un estrategia que tiene que ver con la consolidación de la Guardia Nacional y también la vigilancia en carreteras, lo segundo tiene que ver con la coordinación principalmente entre el Ejecutivo, la Fiscalía uy el poder judicial y un poder judicial que funcione adecuadamente”.

A pesar que dijo que no quería entrar en discusión, sí respondió a su contrincante, Xóchitl Gálvez, de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, sobre el reproche a que la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo asegure que México está mejor que nunca al tiempo que la retó a enfrentar las consecuencias de abrazar a los criminales.

“No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales ¿cuándo ha dicho eso? además yo tengo resultados, de los tres son la única que tiene resultados de seguridad, a mí no me dicen ¿cómo le vas a hacer, qué hice ya? yo reduje 50% los homicidios dolosos en la Ciudad de México en cuatro años, en 2022 hubo el menor número de homicidios en la Ciudad dese 1989″.

Insistió que fue en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y el de Acción Nacional donde olvidaron a la población y sobre todo a los jóvenes, que llegaron al crimen organizado.

“¿Qué ofrecemos nosotros? Atención a las causas y lo vamos a seguir diciendo porque lo que hicieron los gobiernos del PRIAN en el pasado fue quitarle cualquier derecho a los jóvenes, tienen que estar en la escuela, tienen que estar trabajando, tiene que hacer deporte, tienen que tener acceso a la cultura, los espacios públicos, no sólo les dijeron ninis, sino rechazados, esa fue su respuesta a los jóvenes, nosotros no, nosotros vamos por justicia en todos los niveles porque no es mano dura, no es esto que soy valiente, es justicia, justicia social”.

Sheinbaum Pardo expuso sus resultados en materia de seguridad, mencionó que cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México logró una reducción de 60% los delitos de alto impacto, en 70% el robo de vehículo por violencia, entre otras cosas.

Además, previamente enfatizó que también logró la baja de corrupción en la capital, donde de acuerdo al INEGI se redujo en más de 40% la experiencia de algún capitalino en actos de corrupción y en su percepción bajó del 96 al 88%, logrando una confianza en el gobierno del 14.2 a 45.5%. Por último, aclaró que como candidata a la Presidencia no ha recibido algún tipo de amenaza por parte del crimen organizado.