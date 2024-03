Presume Sheinbaum preferencia en encuesta

La candidata presidencial alzo la voz para presumir los resultados de la encuesta del diario más señalado por el presidente López Obrador

Continuará con el pie en el acelerador la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” Claudia Sheinbaum que este martes insistió que mantendrá el objetivo de visitar los 300 distritos del país para pedir el voto y lograr el llamado “Plan C”, es decir, obtener el triunfo no sólo de la Presidencia sino la mayoría en la Cámara de Diputados, el Senado, así como congresos locales y gubernaturas de las entidades donde habrá elecciones el próximo dos de junio.

Este martes abrió sus actividades con una conferencia en Tamaulipas donde destacó que siga encabezando las preferencias, sin embargo, reconoció que es continuidad de la preferencia que se mantiene hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Agradecemos a todos los que han depositado su confianza en nosotros, no los vamos a defraudar y que este apoyo que estamos recibiendo tiene que ver primero con el trabajo que ha hecho el presidente porque yo hablo de continuar, consolidar y avanzar con la transformación, nosotros no nos deslindamos de la transformación, al contrario el país ha retomado un rumbo distinto y ese rumbo se va a mantener con la estabilidad financiera, la estabilidad monetaria, la autonomía del Bando de México, la política de austeridad republicana, el erradicar la corrupción en cualquier sitio donde se encuentre, y además tenemos que avanzar no es solamente quedarnos ahí sino seguir avanzando”.

