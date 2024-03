Evita Sheinbaum hablar de Ceci Flores… “es mejor hacer propuestas que criticar”

Es mejor hacer propuestas que criticar, fue la respuesta de la candidata de la alianza “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum sobre la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, al negarse a recibir a la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores.

Después que la propia activista acudiera a Palacio Nacional para entregar al Primer Mandatario la pala con la que realiza labores de búsqueda e incluso este martes se vistiera de beisbolista para ver si le abrían las puertas del lugar, Sheinbaum Pardo evitó hablar del incidente y se limitó a decir que de ganar el 2 de junio, mantendrá una estrategia de atender a las víctimas y las causas de desapariciones.

“Lo de las madres buscadoras, iba a decir hace un rato, la encuesta del Reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar y creo que hacía allá hay que avanzar y por eso hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender las víctimas es lo que hicimos en la Ciudad de México, sin este uso que algunos le quieren dar”.

Explicó que buscará implementar un esquema de búsqueda a nivel nacional para que se compartan los datos de reportes, con otro tipo de información, de una entidad a otra.

“Fuimos de los que diseñamos el esquema de búsqueda que ahora se está implementando a nivel nacional cuando estaba en la Ciudad, es un sistema de búsqueda que va desde las bases de datos hasta la búsqueda ya de una persona de manera física y es importante esto de la base de datos porque es algo que vamos a desarrollar, hay bases de datos que no se comparten nacionalmente, que están en los estados, en las propias fiscalías, hoy sí hay un Sistema Nacional de Detenciones, por ejemplo que fue implementado por el presidente pero tenemos que avanzar todavía”.

Por cierto que la ex Jefa de Gobierno, mantuvo su defensa a la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, al destacar que, según el último reporte en la materia, el homicidio disminuyó 25% a nivel nacional.

“Tiene que ver con el modelo de desarrollo y también con un tema vinculado con grupos delictivos que hay que atender de la manera que lo expliqué no es sólo buscar a los capos, sino que no haya impunidad frente a un delito que se comete, puede ser un robo a casa habitación con violencia, a lo mejor no importa qué causa tiene eso pero tiene que ser detenido quien cometa un robo a casa habitación con violencia”.

Durante el primero de dos días de visita a Tamaulipas, Sheinbaum Pardo calificó como bien, la seguridad que le brindó el gobierno federal para su campaña electoral por lo que descartó que vaya a incrementarla o modificarla.

“Tengo un vehículo de la Secretaría de Seguridad, no es un vehículo militar, que nos acompaña y en el caso donde vamos a lugares más noche o algo así se le avisa a la Guardia Nacional para que avise si hay algún problema o algo así pero es algo muy modesto, muy sencillo no hay nada que traigamos los grandes aparatos cuidándonos, sino algo muy sencillo…

-¿No habrá algo extraordinario?

-No, lo normal, bien y agradezco mucho al coronel que se acostumbró a las peloteras en los mitines, nos ayuda mucho”.

Y es que Sheinbaum Pardo tendrá 3 mítines en esa entidad: uno en Matamoros, otro en Río Bravo y uno más en Reynosa.