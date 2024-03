Presidente de España no debe preocuparse por elecciones de México: Sheinbaum

Con un ¿le creen a Alito?, la candidata de la alianza “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum, mandó un mensaje al presidente español, Pedro Sánchez, asegurándole que no debe estar preocupado por las elecciones en México, porque existirá democracia el próximo dos de junio.

Después que en “La Internacional Socialista”, encabezada por el presidente de España, Pedro Sánchez, alertó del riesgo por la influencia del crimen organizado en las elecciones de México y repudió la persecución en contra de los líderes opositores y las instituciones electorales, desde Oaxtepec, Oaxaca, la abanderada de Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, señaló que la advertencia se dio porque Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, habló de un posible fraude.

“Alito se presenta con el presidente de España, quién sabe qué le dice y entonces el presidente de España dice públicamente que está muy preocupado por las elecciones en México que porque no van a ser elecciones libres, democráticas, que está muy preocupado por la violencia en el país, ¿qué le decimos desde aquí? Pues el principio juarista, entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, nosotros somos los que hemos luchado históricamente por la democracia”.

Y es que enfatizó que si alguien sabe de fraudes y elecciones difíciles ha sido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

¿A quién hicieron fraudes electorales? En el 2006, Andrés Manuel López Obrador. En el 2012, la compradera de votos. Eso sí no era libertad. Nosotros lo que queremos es bienestar, democracia y libertad para el pueblo de México. Esa es nuestra lucha de siempre. Que no se preocupen, porque aquí ya les voy a preguntar a ustedes. ¿Cómo vamos a ir a votar el 2 de junio? ¿Masivamente cierto o no? Envíen a votar el 2 de junio de todos los que estamos aquí. Va a ser una votación masiva, pacífica, dije yo una fiesta por la democracia”.

—