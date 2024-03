“Abrazos no balazos”, no es dirigido a delincuentes sino a jóvenes: Sheinbaum

Los abrazos son para los jóvenes para evitar que caigan en la delincuencia, fue la defensa de la candidata de la alianza “Sigamos haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, a las críticas que desde el inicio de su gobierno recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador a su frase: “Abrazos no balazos”.

Al regresar a Morelos, ahora en Jiutepec, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, aseguró que la forma de abrazar a los jóvenes es a través de las oportunidades.

“Se burlan del presidente porque dice ‘abrazos no balazos’, pues claro que no se trata de abrazos a los delincuentes, nadie nunca ha dicho eso, lo que pasa que la oposición anda quien sabe dónde, nosotros tenemos que abrazar a los jóvenes de México para que no se vayan a la delincuencia, con educación, con cultura con deporte, ese es un brazo de atención a las causas y lo otro seguir avanzando en cero impunidad”.

