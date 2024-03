Descarta Sheinbaum que en 2 de junio haya elección violenta

Defendió la candidata presidencial de la alianza “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum, el avance en materia de seguridad en el país enfatizando que la población se siente más segura en la actualidad que al iniciar la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Desde Querétaro, confió en la atención que se ha dado a los distintos candidatos de los próximos comicios, a pesar de las más de diez muertes que se han dado en el país de precandidatos, candidatos y ex candidatos… para la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha habido respuesta de las instancias de seguridad por lo que no se prevé una elección violenta.

“Sí ya está trabajando, hace poco se planteó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública federal a todos los y las candidatas, pero esta idea de que va a ser una elección violenta no es así, va a ser una elección con una participación muy grande de las y los mexicanos porque hay una emoción muy grande que continúe la transformación, y que sigamos avanzando”.

Señaló que es la oposición la que busca crear una campaña fuera de la realidad e incluso dijo, ello se refleja en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Esta idea de que hay miedo en el país… ¿cómo es que la encuesta nacional de seguridad urbana del INEGI que acaba de salir dice que en el 2023 más personas se sienten seguras en el país que de lo que se sentían en el 2018… y en el 2023, 59.1% claro que hay que ir avanzando… estas gráficas que muestran la realidad en nuestro país es lo que hace que la oposición no encuentre asidero en la población”.

Sheinbaum Pardo reiteró que estos y otros logros se han dado por la política aplicada por Andrés Manuel López Obrador con el combate a la corrupción y atención de las causas.