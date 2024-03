Van a querer atacarnos y hacer guerra sucia pero no nos quebramos: Sheinbaum

Al asegurar que México es ejemplo en todo el mundo, que el humanismo sí funciona, la candidata de la coalición “Seguimos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum, insistió en la defensa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Regresando a la tierra panista, Guanajuato, la abanderada de Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, enfatizó que de ganar los comicios de 2024, le tocará consolidar los logros del primer mandatario como construir el Tren Maya para carga, incrementar los trenes de pasajeros en distintas partes del país y crear un Sistema Nacional de Salud que no sólo garantice gratuidad en atención y medicamentos sino que incremente el número de institutos de atención.

“Ahora hay inversión, el peso está fuerte, quiere decir que el modelo del humanismo mexicano funciona y por eso, aquí les digo eh, porque van a querer atacarnos, van a querer hacer guerra sucia, ya saben cómo son ellos, pero aquí les decimos que hagan lo que hagan aquí no nos quebramos y siempre nos vamos a sostener porque representamos al pueblo de México, a los intereses del pueblo y a los intereses de la nación”.

Al insistir que se haga realidad el “Plan C”, urgió a trabajar por la democracia, ya que, sin dar detalles, dijo que en Guanajuato, en tiempo electoral, se han dado violaciones sin que las autoridades en la materia intervengan.

Además enfatizó, se debe garantizar la justicia, no sólo justicia social para traer más seguridad, más paz a Guanajuato, sino también la de oportunidades para las personas, como un salario justo hasta los servicios que por derecho corresponden, como el acceso al agua, no sólo para las empresas.

“Ya nos vamos a poner de acuerdo porque no puede ser que lleguen empresas y empresas y no tenga agua de calidad la gente, ya nos estamos poniendo de acuerdo para garantizar que aquí también llegue el agua potable, no como ahora que mucha se va a San Luis Potosí, sino que las comunidades de Guanajuato puedan tener acceso del agua potable, estamos hablando de los derechos del pueblo de México”.

