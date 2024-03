No fue correcta la protesta en Palacio… no hay que caer en provocaciones: Sheinbaum

Se ha trabajado y se sigue trabajando en la investigación de lo ocurrido a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero en 2014, fue lo que afirmó la candidata a la presidencia por la alianza “Sigamos Haciendo Historia” Claudia Sheinbaum, al manifestar su desacuerdo con la protesta ocurrida la mañana de este miércoles en Palacio Nacional.

En conferencia desde San Luis Potosí, defendió el trabajo del presidente te Andrés Manuel López Obrador sobre la atención de los familiares de las víctimas.

“Palacio Nacional ha abierto las puertas en particular para los padres y madres de Ayotzinapa, los ha recibido el presidente de la República en diversas ocasiones y es importante que se ha hecho mucho trabajo de mucha investigación sobre el caso Ayotzinapa, hay un reporte que antes de salir el licenciado Encinas hizo público que se puede conocer dónde viene toda la información de la investigación del caso y se sigue trabajando en el caso”.

Destacó que hay detenidos por la desaparición de los normalistas entre ellos el exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, así como varios militares por lo que dijo, la protesta con actos violentos, no fue correcto.

“No me parece que sea correcto, a mí me parece que el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa en algunos días, ya se les había informado y en realidad no hay que caer en ninguna provocación porque bien pudiera haber intervenido la Policía de la Ciudad de México o pudiera haber intervenido la Guardia Nacional y se evitó cualquier confrontación, porque en nuestros gobiernos no hay represión, hay que evitar cualquier provocación y seguir atendiendo a los familiares”.

La abanderada de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo mencionó que se seguirá dando seguimiento al caso y enfatizó que esta administración no cierra la puerta de los derechos de nadie algo que dijo, no ocurre con la derecha.