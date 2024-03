Se compromete Sheinbaum a revisión de salarios en Guanajuato

Salarios justos en todo el país con aumentos mayores a la inflación, fue lo que prometió la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, en su visita por Guanajuato, estado que dijo, es algo que aún no se convierte en realidad.

Durante su mitin en León, la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, aseguró que en caso de obtener la victoria junto a Alma Alcaraz, en el estado, se revisarán los sueldos que otorguen las empresas a fin de que se cumpla con el mínimo de siete mil 468 pesos mensuales.

Entre gritos de fuera PAN y es un honor estar con Claudia Hoy, habló de la necesidad que el 2 de junio su alianza obtenga la mayoría también para el Congreso federal a fin de mantener proyectos que den fortaleza a la ciudadanía en decisiones como la elección de consejeros electorales, ya que señaló, aunque la oposición los acuse de autoritarios, han sido ellos los que no han respetado el voto de los mexicanos.

“No sé si han oído por ahí que dicen que nosotros vamos a traer el autoritarismo, pero si ellos son los autoritarios ¿apoco no hizo Fox el fraude electoral del 2006 para que no llegara Andrés Manuel López Obrador? ¿Pues quién es el autoritario? Nosotros lo que queremos es que aumente la democracia por eso queremos, sí conservar el Instituto Nacional Electoral, eso que va a desaparecer no es cierto, queremos que no gaste tanto porque gasta mucho pero además que los consejeros no le sirvan a unos cuántos que sean electos por el pueblo de México”.

Así mismo recordó que con las propuestas del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, podrá también elegirse por los integrantes del poder judicial de la federación. Sheinbaum Pardo dejó tarea a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, para que sus proyectos sigan adelante.

“Les voy a dar una tarea ya ven que fui maestra y acostumbraba dejar tarea. La tarea que les voy a dejar es que cada uno de ustedes haga un comité, ¿sí, ¿qué es un comité? Diez personas más además de ustedes, sus familiares, no los que están aquí, otros que no hayan venido, sus familiares, sus vecinos, sus amigos, sus amigas, ¿qué dicen sí o no? Y ya que tengan su comité ese día hay que llevarlos a votar a todos los del comité, que a nadie se le olvide ir a votar, por mí amigos y amigas, vengo del movimiento de transformación y a mí no se me olvida, yo no gané la encuesta para traicionar al pueblo de México”.

