¿Los billetes de 20 pesos salen de circulación? Esto indica Banxico

Los billetes que circulan en México no dejan de ser atractivos para la sociedad, ya sea por el tamaño pequeño, por los colores, las imágenes con los que se ilustran, etc; el de ajolote no es el único en la mira, el de veinte pesos que lleva por imagen el conmemorativo del bicentenario de la consumación de la Independencia, entró en circulación desde el año 2021, pero al igual que el de cincuenta no logrará ver más bolsillo, y no es la misma situación, no lo guardan por atractivo, sino que el Banco de México (Banxico) ha decido sacarlo de circulación.

La razón es que el Banco Central debe cumplir con su función y un ciclo de circulación, mismo que se cierra cuando se considera material desgastado o desechable, por lo que tienen una fecha para que otros bancos en territorio nacional los envíen a sus instalaciones; tal es el caso del de veinte pesos, que no estuvo más de 3 años activo.

20 pesos mexicanos / Hersson Paul Miguel Estrada

¿Cuándo salen de circular los billetes de 20 pesos?

Banxico indica que dichos billetes dirán adiós en 2025, lo que significa que tendremos 1 año más para disfrutar de ellos. La constante pregunta es ¿dejarán de tener valor? no, se seguirán realizando cambios con estos, pero conforme vayan volviendo al banco es que dejarán de salir para que no salgan a circulación.

“Los billetes y monedas en proceso de retiro aún conservan su poder liberatorio; es decir, valen la denominación que indican, pero por resolución del Banco de México se retiran de la circulación a través de los bancos. Esto significa que se pueden seguir utilizando para realizar transacciones comerciales y de cambio, pero cuando lleguen a los bancos, estos deben separarlos para depositarlos en el Banco de México y no volver a entregarlos al público”. — Banxico

¿Cuál será el remplazo?

Tal como con los billetes pasados se hará una transición gradual para ingresar el nuevo modelo, de hecho se planea que el billlete sea cambiado por las conocidas monedas de 20 pesos ¿las has visto?.

monedas de 20 pesos / Jose rogelio Verdugo lopez