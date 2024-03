No estamos en contra de la libertad de expresión: AMLO

Negó el presidente Andrés Manuel López Obrador que él o su gobierno estén en contra de la libertad de expresión en los medios de comunicación y enfatizó que sólo está en contra de que se utilice para lucrar.

Ello después que el diario El Universal, publicara una carta firmada por sus colaboradores y periodistas donde expresaron a la opinión pública su condena por la repetición sistemática de actos de acoso e intentos de intimidación desde el poder, destacadamente desde la Presidencia de la República, contra quienes ejercen el periodismo.

“Y de repente empiezan a atacarnos y atacarnos y hoy hasta una carta molestos que estamos contra la libertad de expresión, no, no estamos en contra de que se use la libertad de expresión para lucrar, que se utilice para calumniar, para chantajear, para robar”.

Y es que aseguró que este medio de comunicación se portó muy mal en el 2006 tras la guerra sucia en su contra y a pesar que dijo, su dueño le ofreció disculpas, al poco tiempo nuevamente tuvo expresiones en su contra. Al hacer referencia de los temas que puede y no puede hablar durante la temporada de campañas electorales, se pronunció porque haya mayor transparencia desde los medios de comunicación que ahora dijo, no se les paga por mensajes de candidatos sino por mantener la guerra sucia.

“No es que contraten para que salgan mensajes, es que contratan para hacer guerra sucia, sería muy bueno que transparentaran los periódicos, las estaciones de radio y televisión los contratos con los partidos y con particulares también, en estos tiempos, no sé a quién le escuche o leí, de que aceptó lo de los robots, los bots, ya aceptando que sí lo habían hecho”.

Evitando hablar de los trabajos periodísticos que se publicaron anteriormente en su contra, insistió que este tipo de libertad no tiene qué tiene que ver con la libertad de expresión que defendía Ricardo Flores Magón o Daniel Cabrera, o Filomeno Mata, o Francisco Zarco, por lo que lanzó un “ya basta de tanta hipocresía”.