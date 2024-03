Habrá lectura y seminario de la historia de México y sus héroes en la mañanera

Anuncia gira para revisar estado de sistema de salud en los estados

Al aclarar algunos lineamientos del Instituto Nacional Electoral sobre los temas que no pueden tocarse en las conferencias “mañaneras” durante el periodo de campañas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente llamó a los medios de comunicación, lo apoyen para evitar que se violen los lineamientos en los próximos tres meses.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario dedicó este viernes a preguntas y respuestas pero inició con una petición.

“Vamos a informar y a llevar a cabo este diálogo circular entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación para que si hay un tema que no debemos de tocar nosotros mismos nos autolimitemos, ya ustedes me dicen si puedo o no puedo pero ayúdenme para que no se dé ni un motivo y además que no violemos la normatividad”

Y como no pueden hablarse de los logros gubernamentales o programas de su administración, señaló que a partir del lunes se dedicará un espacio para hablar de la historia del país y de los personajes más importantes como el cura Miguel Hidalgo, José María Morelos y por supuesto Benito Juárez que se convertirán en los protagonistas de las “mañaneras”.

“Les voy a leer, algunos capítulos del libro pero históricos, vamos a hablar de Hidalgo… que es el padre de nuestra patria… ¿quién era Hidalgo, qué hizo Hidalgo? vamos a hablar de Morelos, vamos a hablar de Juárez y así nos la llevamos, vamos a hablar de Villa, vamos a hablar de Zapata, vamos a hablar de Madero, vamos a hablar de Lázaro Cárdenas, ¿cómo ven? en algunos casos puede ser en una mañanera, Juárez nos va a llevar como dos o tres”.

Y es que aunque dijo que en el periodo neoliberal se buscó eliminar la historia, es importante retomarla para saber a dónde dirigir el país, aunque enfatizó, no se tocarán partidos, sí dijo, se mencionará sobre el fin del movimiento de la cuarta transformación.

“La historia de México es que es extraordinaria, es fecunda, ahí están todas las enseñanzas, y para los jóvenes, va a ser muy importante, me voy a apoyar en los textos para no improvisar y ser más ágiles, digo para hacer las conferencias más ágiles, que dediquemos cuando mucho 20 minutos para todo lo demás, ¿están de acuerdo? Empezamos el lunes”.

Aunque informó que no tendrá actividades públicas en el periodo de campañas que iniciaron este viernes, explicó que sí continuará sus giras de trabajo, sobre todo para revisar cómo se encuentra el avance del sistema de salud en los estados inscritos al proyecto de IMSS Bienestar.

“En estos días sin reunirme con ciudadanos y además le pido a los ciudadanos que no me busquen para que no vayan a pensar que estoy haciendo algo indebido pero tengo que seguir trabajando precisamente en consolidar el sistema de salud pública, antes de que yo termine entonces voy a hacer una gira por al menos 23 estados en estos días”.

Señaló que el 21 de marzo estará en Oaxaca donde además participará en un homenaje a Benito Juárez en Guelatao.