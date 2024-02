Dispuesto a rectificar: AMLO tras fallo del TEPJF por vulnerar equidad electoral

Aunque dijo que esperará a saber cuál sería el castigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a rectificar en caso de haber cometido algún error en el quinto informe de gobierno y es que a consideración de los magistrados, incurrió en actos de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.

Desde Quintana Roo, el Primer Mandatario dijo que aceptaría el castigo que le impongan aún cuando se le inventen calumnias.

“Si yo ya ofrezco, si comentó algún error, estoy dispuesto a rectificar, es más no le hace que sea calumnia, de todas maneras cumplimos.., porque ya me han calumniado, Claudia Zavala porque dije algo aquí que ya no puedo repetir y esta consejera lo tegiversó, lo modificó y además a partir de eso me castigaron de una mentira, pero no le hace”.

El Tribunal, resolvió crear un catálogo que incluya las sanciones electorales a funcionarios de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que consideró, injusto.

“Vamos a cumplir, yo tengo que defender a mi gobierno… ya vamos a empezar a hablar mal…

-¿cree que sea injusto?

-sí es que están muy molestos pero le deberían echar la culpa como a 40 millones de mexicanos, o sea nada más a mi, porque también se quedaron en el almanaque piensan que lo más importante es el servidor público, el dirigente”.

En la resolución se determinó que el discurso del 1 de julio de 2023 se emitió con fines propagandísticos, cuyo objetivo o finalidad fue la adhesión o aceptación de la ciudadanía respecto de la administración pública federal que encabeza.