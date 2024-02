No sirve de nada denunciar a Loret, es perder el tiempo… AMLO a su hermano Pío

Advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador que “no sirve de nada presentar denuncias ante la mafia protegida por el poder judicial corrupto”, ello ante el cuestionamiento a voz alzada sobre su opinión sobre el careo realizado entre su hermano Pio López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola ente los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, realizado el pasado martes.

Al concluir su mañanera desde Chiapas, el Primer Mandatario habló así de la denuncia que su hermano interpuso contra Carlos Loret de Mola, por daño moral con lo que exige 200 millones de pesos.

“Puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera es que no sirven de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia. Es perder el tiempo, yo por eso no presento ninguna denuncia. Lo de De Mola es de los periodistas más corruptos de México. Hace montajes, era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del poder judicial que está completamente corrompido”.

Aunque dijo cada quien es libre, insistió que hacerles el juego, es permitir que sigan sintiéndose perseguidos por su gobierno, mientras a él enfatizó, no le importa el también conductor de W Radio.

“Es perder el tiempo pero cada quien es libre. No veo a Pío desde hace cinco años, seis, y no voy a andar dando consejos. Yo me hago cargo nada más de Jesús Ernesto y eso porque es su menor de edad. Nada más. Lo quiero mucho, quiero mucho a mis hijos y a mis familias y todo, pero yo no me pertenezco. Yo soy dirigente de un proceso de transformación. Estoy enfrentando a una mafia. Y como los conozco bien ¿qué le van a hacer a Loret de Mola si es experto, maestro en montajes?”.

Y respecto a los 200 millones de pesos que exige su hermano para resarcir el daño moral dijo que puede adelantar que el comunicador no dará nada, pues si no quiso aceptar el reto del Presidente de intercambiar los bienes, menos hará nada sobre el monto exigido.