Ni crisis económica, inflación bajando, no hay desestabilización política… no pasa nada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México, no hay crisis económica, mientras la inflación está bajando y no hay desestabilización política, pero sí unidad en el pueblo. Ello tras descartar inestabilidad o crisis en el marco del proceso electoral que inicia formalmente este 1 de marzo.

En su mañanera desde Palacio Nacional comentó que los insultos y la tormenta de críticas, no afectarán la estabilidad porque el país es una potencia cultural en el mundo.

“No hay ningún motivo de preocupación ni nada, o sea vamos muy bien, el país va muy bien, si hubiese alguna preocupación, pues se notaría en fluctuaciones, en la paridad cambiaria, en fuga de capital, al contrario está llegando más inversión extranjera que nunca, acaban de dar a conocer el dato de desempleo, casi hay empleo pleno en el país, creo que la tasa de desempleo es de 2.7, no se veía en 20 años y esto que vamos a hacer hoy, y lo que hicimos antier, y ayer, hoy, imagínense comprar 13 plantas de Iberdrola”.

Consideró que las críticas se dan más de grandes ciudades como la capital del país, debido a que la ciudadanía está más expuesta a los medios de comunicación y por lo que se están “derechizando”.

“Toda la politiquería pues está arriba… ustedes y los que vivimos aquí como estamos muy expuestos, muy indefensos al bombardeo, no tenemos refugios tenemos que estar escuchando a Sarmiento, Ciro, Loret de Mola, López Dóriga y Cárdenas y no sé cuántos, algunos se aturden, esta es la base principal lamentablemente, la capital de la manipulación, aquí los tienen bien apergollados los de la mafia del poder, esta era una Ciudad de avanzada, siempre lo fue y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando, derechizándose”.

Insistió que a pesar de la época electoral, no hay nada que temer.

“No hace falta hacer movilizaciones, nada, nada, la gente está feliz, feliz… en estos tres meses de campaña no va a pasar nada, nada, en lo económico no hay ningún riesgo de crisis, ninguno, una de las cosas que me preocupaba era el que se nos fuese a descontrolar la inflación, pero afortunadamente ya está bajando… En lo económico nada, en lo político no pasa nada, no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país. Además, que hay la suficiente unidad en el pueblo”.

Y cómo no va a estar contenta la gente cuestionó López Obrador al destacar datos como la inversión pública pues mencionó que al llegar a la administración se daban 500 mil millones de pesos, el año pasado la inversión pública fue de un billón de pesos.