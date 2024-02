“Mundo al revés… #AMLOnarcotraficante… si no soy Calderón”: López Obrador

Criticó información sobre la compra de bots al tres por uno… “hay que ayudar a la economía de Argentina, no le hace que sea con guerra sucia

Como mundo al revés calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la actualidad que tiene México y por el ambiente electoral.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario nuevamente señaló a los medios de comunicación que dijo, operan en beneficio de intereses creados y que aseguró, se nota al analizar la transmisión de información a favor de una candidata a pesar que sea otra, la que tienen mayor aceptación… y con ello aprovechó para insistir en su enojo por la difusión de los reportajes que lo han vinculado con el crimen organizado por presuntas entregas de recursos para las que fueron sus campañas presidenciales.

“Y resulta que una pre candidata tiene más menciones positivas pero considerablemente que la otra, aunque la otra según las encuestas ¿no? Según lo que opina la gente está arriba, pero es el mundo al revés porque los conservadores son muy dados a la mentira, imagínense AMLO narcotraficante, si no soy Calderón, y no estoy diciendo que Calderón sea narcotraficante pero sí hubo con Calderón un estado narco, o un narco estado por García Luna”.

Aunque insistió que la relación con el gobierno de Estados Unidos sigue siendo buena, de cooperación y con respeto, comentó que se seguirá exigiendo el respeto a su gobierno pues México, dijo, no anda investigando a funcionarios de otros países, a pesar de ello insistió, los reportajes no le afectan.

“No pasa nada, nada, nada, nada y nosotros estamos pidiendo respeto porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado Mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos, no hacemos eso, no mandamos a espías a China ni a Rusia, no estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas están también financiando a diputados y Senadores”.

Este martes López Obrador aprovechó para destacar un estudio presentado en un diario de circulación nacional donde se señala que en México se utilizan granjas de bots de Argentina para crea millones de cuentas falsas con hashtag contra el Presidente de México y a bajos costos, ejemplo de ello #NarcoPresidenteAMLO.

“También están haciendo sus tracaladas pero ya es distinto, no es el Estado, son los que se sentían dueños de México, es la oligarquía, estaba viendo la síntesis de un reportaje, de cómo compran los bots, un investigador, es muy bueno porque hace un análisis de cómo compran los bots, los que crearon este hashtag contrataron también empresas pero resulta y es buenísimo porque dónde están más baratos es en Argentina, están al tres por uno, ahí está la ganga”.

A pesar que dijo, generó millones de retwitts por robots, indicó que lo positivo de ello fue apoyar la economía de Argentina.

“La verdad, la verdad, me da gusto porque la economía argentina necesita apoyo y es una forma de ayudar, no le hace que sea a través dela guerra sucia aquí está #NarcoPresidente México 42, Argentina 29, España 14, Colombia 7, 140 millones como el Super Bowl, nunca pensé ser tan famoso (rie) como que se les pasó un poquito la mano”.

El jefe del Ejecutivo hizo una recomendación a los políticos, especialmente las nuevas generaciones.

“Les doy como consejo a todos eh, a los que simpatizan con la transformación y nuestros opositores ahora que vienen las campañas, por experiencia y sin que cause honorarios, lo mejor es visitar a la gente en sus casas, no se crean esto, esto no da resultado, es puro blof esto le deja dinero a las empresas publicistas que han proliferado y también les ha dejado mucho dinero y como usan para cuestiones ilegales pueden robar”.

Y aunque lanzó un “ya nos pasaron a afectar”, López Obrador señaló que los medios de comunicación no difundieron que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, también descartó que el gobierno estadounidense lo investigue por presuntas entregas de recursos del crimen organizado a sus campañas electorales.