En su derecho Lilly Téllez de invitar a Milei… no me reuniría con él: AMLO

“Están en su derecho”, esta fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a la invitación lanzada por la senadora Lilly Téllez, al presidente de Argentina, Javier Milei para que visite la Cámara de Senadores y tenga un diálogo con los legisladores sobre los diferentes problemas de ambos países.

Desde Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre el exhorto hecho por la panista tras una visita a la embajada de Argentina en nuestro país.

“Yo creo que está en su derecho, ellos pueden invitar a cualquier persona no sé si cuando se reunieron los conservadores de varios países ¿vino Milei? No, porque vino el de España los de Vox y vinieron otros, Abascal, no, este es un país libre

Eso sí, descartó que él pudiera recibirlo o platicar en algún momento en caso que llegue a México.

“Eso no, eso si que no, le desearía que le fuera muy bien con sus invitados con toda la libertad para manifestarse pero yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de estado o presidentes, no está en la agenda.

-Pero ¿qué lectura le da en tiempos electorales?

-Es normal, se identifican, del mismo pensamiento, del pensamiento conservador que hay en todo el mundo”.

Aunque el gobierno de Milei no ha dado respuesta a la senadora, calificándose de muy provinciano el Jefe del Ejecutivo Federal dijo que no entiende la importancia de “la aldea mundial”, por lo que sostiene que la mejor política exterior es la interior, por ello atender más los problemas del país en lugar de intervenir en otros.