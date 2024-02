Reclama México 634 mdd por caso García Luna… ha obtenido 2 mdd: Pablo Gómez

El Grupo Weinberg fue instrumento para realizar al menos 30 contratos con los que operó el ex funcionario Genaro García Luna, señala el titular de la UIF. Pablo Gómez

El gobierno de México mantiene el reclamo a la corte de Florida, Estados Unidos para la recuperación de alrededor de 634 millones de dólares por el desvío de recursos del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así lo dio a conocer Pablo Gómez titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que este viernes informó que el Grupo Weinberg fue utilizado como instrumento para realizar al menos 30 contratos con los que operó el ex funcionario.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, explicó que por este caso, a Jonathan Alexis Weinberg, detenido el 31 de diciembre en Madrid, se le vincula con al menos 80 empresas involucradas en la triangulación de recursos con Nunvav Inc e ICIT Holding Sa de CV., mientras se sigue la investigación del movimiento de dinero que salió de México a sitios como Barbados donde se operaban los recursos por diversas cuentas, incluso dijo, se analizan los nombres de mexicanos que participaron.

“Cabe aclarar que en Florida no se va juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, este es un tema exclusivo de México no está sometida a la jurisdicción de otro país, lo que está sometido a jurisdicción es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos, García Luna o que había gestionado los contratos”.

Señaló que la revisión de la lista de Barbados, podría concluir en dos semanas, aunque evitó responder al cuestionamiento si en ella están políticos y el ex presidente Felipe Calderón. En tanto explicó que la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra Genaro García Luna en Florida, se recuperaron 19 propiedades de las cuales se obtuvo alrededor de 2 millones de dólares.

“Se había identificado plenamente y se habían asegurado varios departamentos en Miami, el juez ordenó que se entregara el dinero de los que ya se habían vendido, bajo la jurisdicción de la corte y con la aceptación del gobierno de México para liquidar rápidamente esos inmuebles que no le sirven a ningún gobierno para nada y uno que no se ha vendido todavía, en total son alrededor de 2 millones, que ya la parte líquida fue entregada a la Tesorería de la Federación, el departamento que no ha sido vendido lo será en cuanto sea posible”.

Aclaró que la corte de Florida no se encargará de juzgar la ilegalidad de los contratos utilizados para la desviación de recursos.

“La corte tendrá que resolver sobre la base de qué… como las empresas que fueron contratadas le entregaron dinero a García Luna, era el contratante o gestor entonces ese dinero es ilícito así de sencillo por eso el gobierno mexicano exige que se lo devuelvan porque es el origen del dinero y lo que va a resolver la juez es eso”.

Y es que insistió que el juicio implica la participación del gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por último detalló que del 1 e diciembre de 2018 a la fecha la UIF ha presentado 540 denuncias ante el MP y ha presentado denuncias en forma reactiva o sea petición en 205 casos, en el último año de 2023 hubo 96 denuncias proactivas y 70 por petición de la Fiscalía General de la República. Enfatizó que son 3 mil 115 personas que están en las denuncias y 2 mil 87 empresas o personas morales… las relacionadas con corrupción de un total de 245 denuncias en todos los años, el año pasado fueron presentadas mil 474 personas físicas y 911 personas morales.