Manifestación en defensa de la democracia no será marcha, “nos vamos directo al Zócalo”: FCN

El domingo 18 de febrero “nos vamos directo a la plancha del Zócalo”, confirmó el integrante del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, quien convocó a la ciudadanía a la concentración en defensa de la democracia.

Argumentando la dificultad de ingreso al primer cuadro de la CDMX, dijo que el punto de encuentro será en la plancha del Zócalo, a las 10 de la mañana en donde confirmó que Lorenzo Córdova, ex comisionado presidente del INE será el orador, sin embargo, los oradores de las ediciones, pasadas, José Woldenberg, y el ministro en retiro José Ramón Cossio, también están invitados pero como testigos, compartió en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco

Y aunque esta mañana Palacio Nacional amaneció cubierto de vallas, dijo que “será una movilización pacífica en la que se espera gran cantidad de gente, sin necesidad de que haya ningún acto de violencia, ni de pintar paredes, ni de quebrar vidrios, ni nada por el estilo es una movilización ciudadana en defensa de la democracia” y que se replicará en 117 ciudades.

Adelantó que previo al discurso central dijo, se leerá un manifiesto con 10 exigencias de piso parejo para la contienda, pues señaló que “el presidente de la República no debe estar participando activamente, ya van más de 30 resoluciones del IEPJF confirmadas por el TEPJF que le piden al presidente que no intervenga… queremos democracia para todos y que gane quien gane, no por presión del presidente”, advirtió.