ProPublica demuestra que no es independiente de la DEA… dónde están las pruebas: AMLO

Señalando al periodista Tim Golden como un calumniador, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la respuesta de ProPublica a los distintos cuestionamientos e invitación que lanzó el Primer Mandatario en torno al reportaje publicado donde se le señala de haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa en su campaña presidencial de 2006.

Desde Palacio Nacional consideró que al negarse el medio a revelar sus fuentes, está demostrando su dependencia a la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

“Premiado… como un gran periodista, es un gran calumniador y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente, ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil que son apéndices de las agencias que reciben dinero”.

Ante el reportaje insistió que deben presentarse las pruebas de los señalamientos en su contra.

“Yo le puedo decir a este señor Tim Golden, a ver dónde están tus pruebas como los que sacaron el boletín, ayer, sus pruebas ¿dónde están, por qué calumnian? y dicen nos pidieron los de la DEA… que no diéramos a conocer la fuente, entonces qué independientes pueden ser estos medios, son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del gobierno de Estados Unidos”.

Negó que vaya a enviar una nota diplomática para exigir disculpas al gobierno estadounidense por el reportaje que pretendió involucrarlo con el narcotráfico y es que dijo lo mejor es el debate.

“Nada, nada, nada más tener la dicha enorme de poder hablar con la verdad de ser libres, esto que estamos haciendo, esto es más importante que presentar una nota diplomática, siempre sostengo que hay que castigar a los que cometen delitos, pero lo más importante es prevenir. Y lo que tenemos que hacer es seguir denunciando, hacer uso de nuestros derechos, todas estas prácticas de corrupción”.

A pesar que tras la reunión sostenida entre el Presidente de México y funcionarios de Estados Unidos encabezados por Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena afirmó que este era un tema cerrado, para López Obrador, eso no es así.

“Pues sí y no, como diría el filósofo de mi pueblo, no está bien pero tampoco está mal, porque todas estas organizaciones tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos y ellos deberían hacer un esfuerzo, quien esté en el gobierno para evitar estas prácticas inmorales, es como si nosotros aquí compráramos voluntades, compráramos conciencias, entregáramos subvenciones, espiáramos, censuráramos, esto de la DEAN con qué derecho”.

Lamentó que las agencias de Estados Unidos, hayan decidido tomar el papel de jueces para determinar qué gobierno es corrupto o tiene nexos con criminales, sin embargo enfatizó, en esta ocasión, se toparon con pared.

“Es que ellos se sitúan como jueces para ver en qué país hay corrupción, en qué país hay narcotráfico, en qué país los políticos son corruptos o están vinculados a los narcotraficantes, esa es su misión y pagan a estos periodistas para hacer ese trabajo sucio nada más que aquí se toparon con pared porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie y por eso se metieron en un problema porque yo no voy a dejar de denunciarlos”.

Se pronunció porque el gobierno de Estados Unidos evite intervencionismo descarado donde afirmó, participan los conservadores y es que sin dar nombres, reprochó que se hagan campañas en el exterior cuando los que votarán por la presidencia son los mexicanos.

“Sobre todo el gobierno de Estados Unidos tiene que poner orden para que se respete a las instituciones de otros países, independientes, que no haya este, ese intervencionismo descarado pero no sólo es culpa de ellos, sino de quien lo permite, esto se da porque lo permitieron en el tiempo de Calderón, ahora por eso se van a hacer campaña en Estados Unidos, si no van a votar los de la DEA sino los mexicanos”.

Nuevamente dijo que este reportaje es parte de una conspiración, o incluso un acto de subversión donde participan sus opositores como Claudio X. González, así mismo insistió, no habrá ninguna acción penal contra el periodista o medio de comunicación, sino más bien una difusión constante para que la sociedad, sobre todo los jóvenes, conozcan de los mecanismos de control y manipulación.