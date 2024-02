Identificado el asesino de Angela Meraz… no hay relación con su labor: AMLO

Al pedir que no se adelanten vísperas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se tiene identificado al asesino de la presidenta del colectivo “Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos” Ángela Meraz León.

Tras los hechos ocurridos en Tecate, Baja California, en donde realizaba trabajo de activismo de búsqueda de personas, el Primer Mandatario informó que continúan las investigaciones, sin embargo adelantó que ella contaba con protección y no hay relación entre el asesinato y lo que realizaba en la región.

“Incluso hizo una solicitud al gobierno federal, se le contestó que sí, no respondió luego las autoridades locales se hicieron cargo, tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable. Y es un asunto pues que tenemos que ver con calma no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en 2018, que es otro posiblemente el motivo”.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron afuera del salón de belleza de la activista en la colonia Loma Alta alrededor de las dos de la tarde del 8 de febrero. López Obrador reconoció que hay un malestar legítimo en los familiares de las víctimas y desaparecidos pero aseguró que hay una intención política en esta inconformidad.

“Y yo entiendo que haya malestar legítimo que hay familiares de víctimas pero también hay molestia de nuestros adversarios, entonces estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros no reprimimos, no desaparecemos a nadie, no torturamos a nadie, no espiamos”.

Por último el Jefe del Ejecutivo Federal mencionó que en los próximos días solicitará un informe del trabajo que se hace para la localización de personas en especial en los centros de identificación humana, de los que reconoció, no ha tenido noticias recientes.