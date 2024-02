Rechazo del Congreso de E.U. para cerrar fronteras, beneficia a México: AMLO

Destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador que el senado de Estados Unidos rechazó el acuerdo migratorio bipartidista que permitía cerrar la frontera entre México y esa nación, cuando ésta quedara desbordada.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario consideró que el voto en contra del proyecto enviado por el presidente Joe Biden, tiene un interés partidista.

“Y quieren utilizar, cosa que no vamos a permitir, el tema migratorio como otros asuntos para sacar raja en lo electoral, los partidos, México no es piñata de nadie entonces vamos a estar pendientes. Pero bueno ayer ya se rechazó esa propuesta migratoria y la rechazaron y son de esas cosas surrealistas, los republicanos era supuestamente la reforma más enérgica de los demócratas, se habló hasta de cerrar las fronteras, y los republicanos la rechazan, ¿cuál es la explicación? No hay nada que temer es parte del teje y maneje de la política en tiempos electorales. La rechazaron porque quieren tener la bandera antiinmigrante”.

Consideró que de haberse aprobado la iniciativa, evitaría que utilicen los republicanos, el tema para beneficio de votos. A pesar de ello, López Obrador consideró que la decisión sí beneficia a nuestro país, incluso llamó a los connacionales apoyar las propuestas de partidos que se comprometan en regularizar la situación de miles de migrantes.

“Sí y además lo que nosotros estamos proponiendo es que se regularice la situación de los migrantes mexicanos que llevan más de cinco años viviendo, trabajando honradamente en Estados Unidos, el partido que ofrezca eso debe tener el apoyo de los mexicanos y de los hispanos… y no sólo de palabra ahora tiene que ser una ceremonia, si me invitan yo voy, cuando un partido se comprometa a eso, el partido que sea”.

Y es que señaló que en campaña hay quien ha ofrecido esa posibilidad sin cumplir al llegar al poder. El Jefe del Ejecutivo Federal también reprochó al gobierno estadounidense la falta de atención a su propuesta para invertir en países de bajos recursos para con ello, combatir la migración desde sus orígenes y sí se destine para apoyar asuntos bélicos.

“Si destinan como lo estamos proponiendo 20 mil millones de dólares para el desarrollo de países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, con eso se reduce considerablemente el flujo migratorio porque la gente no abandona sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad, pero como sí tienen dinero el Congreso aprueba y aprueba y los partidos proponen y aplauden cuando se envían recursos para armas, en las guerras pero no 20 mil millones de dólares anuales, muchísimo más”.

Y señaló en la agenda política de Estados Unidos y su congreso no se habla de las guerras sin embargo siempre tienen espacio. López Obrador confió que los ciudadanos estadounidenses se encuentren muy concientes de su realidad para buscar un proyecto que dé soluciones de fondo en beneficio de todos.