Reportaje en mi contra, venganza de investigación del caso Colosio… por época electoral: AMLO

Como parte de una venganza calificó el presidente, Andrés Manuel López Obrador el reportaje publicado por el periodista, Tim Golden, donde señala financiamiento del cartel de Sinaloa a su primer campaña en 2006.

Durante La Mañanera, si bien reconoció que los temas no tienen relación entre sí señaló que dicho trabajo fue resultado de la investigación sobre el caso Colosio, donde la Fiscalía General de la República (FGR) habló del segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, José Antonio S, quien de acuerdo a la instancia fue liberado en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro García Luna.

“Les molestó mucho, les preocupó algo que yo ni pensaba trascendente, son tan perversos que piensan que uno actúa de la misma manera y estoy llegando a la conclusión que todo esto lo armaron a partir que se dio a conocer lo del segundo tirador de Colosio, porque no se sabía, bueno yo no lo sabía que García Luna había ingresado al Cisen junto con Salinas, en 1989 y no sabía que a él le toca ir a buscar a liberar al que supuestamente fue el segundo tirador”.

Además cuestionó los motivos por los que después de darse esa información, el hijo del ex priísta Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó el indulto al asesino confeso, Mario Aburto Martínez.

“Me extraña que casi el mismo día que le niegan la orden de aprehensión a la Fiscalía, para detener al segundo tirador, sale el hijo del finado Colosio a pedirme que yo indulte a Aburto y ya se termine todo pero después de eso viene la respuesta de la Fiscalía y yo creo que entonces mandan a buscar al periodista o gente de la DEA actual o ya retirada, me investigaba porque esa investigación según me vengo enterando las hizo la DEA con Genaro García Luna con Calderón”.

Y enfatizó, el reportaje es una venganza ante el periodo electoral que se vive.

“Yo creo más en Salinas y gente de la DEA… lo relación con una venganza o sea para afectarnos en épocas electorales porque se tocó un tema bastante delicado…

-¿Quién mató a Colosio?

-Ese es el tema delicado, pero yo no imaginaba que eso los iba a poner tan molestos”.

Recordó que Tim Golden tiene relación con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari por lo que lo llamó a visitar México para responder los motivos de su publicación.

“A mí me gustaría que me aclarara el periodista porque podría ayudar mucho porque además es premio mundial de periodismo, dos veces, que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron porque estaba parece, en Israel y lo trajeron pero por eso nos ayudaría mucho que él como periodista nos hiciera un relato, cuándo supo del caso, con quién habló, quién lo invitó a venir a México a tratar el caso, cuándo llegó cuánto tiempo estuvo y hasta como diría el finado ChicoChé, quién pompó”.

El asunto fue tema también de la Sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” donde su encargada Ana Elizabeth García Vilchis, destacó que el reportaje se buscó hacer viral con el #Narcopresidente.

“Se hizo tendencia en las primeras horas de la mañana del 31 de enero, menos de la mitad de las cuentas que usaban este #, el 42% residen en el país, el resto, es decir el 58% son cuentas del extranjero lo que significa el uso de bots o robots para mantener la tendencia varios días, destaca por el volumen de twitts Argentina con el 29% y Espala con el 14% ¿no les parece indecente e inmoral? Destaca por el volumen también Colombia, Estados Unidos y Holanda”.

En tanto el Jefe del Ejecutivo Federal, aclaró que en la reunión que sostuvo este martes con la delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional, él no tocó el asunto, ello a pesar que la canciller Alicia Bárcena afirmó que se le aclaró a López Obrador que era un asunto cerrado.