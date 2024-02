Que en elecciones se legalice apoyo de empresarios: AMLO

Para que se considere la colaboración que regularmente tienen empresarios en las campañas electorales, sobre todo rumbo a la presidencia, el presidente, Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque haya una legalización de dicha participación para evitar la inequidad y que haya mayor transparencia.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario recordó que en campañas como del ex mandatario Enrique Peña Nieto, hubo inversión empresarial lo mismo que en otros donde se generaron compromisos que no fueron claros para la sociedad.

“Antes se recibía dinero de bandas de la delincuencia, también de empresarios, de traficantes de influencia pero ahora ya eso es condenado, mal visto y denunciado y yo pienso que eso está llegando a su fin, es bueno por otro lado que ya algunos empresarios estén dando la cara a favor de candidatos, eso es lo más transparente, que se manifiesten porque tienen ese derecho y si van a aportar que lo manifiesten, que se registre, que se legalice”.

Y aprovechó para adelantar una de las anécdotas publicadas en su libro “Gracias” donde menciona que en 2018, donde empresarios buscaron que fuera el empresario Carlos Slim, quien contendiera para convertirse en Jefe del Ejecutivo Federal.

“En el 2012 el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox del PAN le ayudó al PRI al grado que Fox del PAN votó por Peña, en la elección del 18 buscaban algo parecido pero no se presentaron afortunadamente las condiciones, no se pusieron de acuerdo entonces van de nuevo a decir bueno ya no, Ricardo Anaya, Meade, no, pues empiezan entre ellos a buscar con quien invitan a Carlos Slim para ser candidatos con la propuesta que ellos buscaban que declinara Meade y Anaya y Carlos Slim les dice que no”.

Y es que señaló, que los empresarios adscritos al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 2018 intentaron frenar de nueva cuenta sus aspiraciones presidenciales, como fue -según su dicho- en 2006 y 2012, pero dijo, no lograron ponerse de acuerdo con el expresidente Peña Nieto para que interviniera en la elección.

Pese a su revelación, López Obrador dijo que dicho comportamiento entre la cúpula empresarial ya no es la norma, y que esos acuerdos en lo obscurito ya quedaron al descubierto y que el cambio de actitud se dio en parte porque se demostró que en su administración se puede hacer un Gobierno “sin corrupción, sin influyentismo y que a todos los mexicanos les va bien”.

Cabe recordar que el dueño de Grupo Carso es parte del Consejo Asesor del Presidente desde el inicio de su administración.