AMLO aceptó recibir a delegación de E.U. a petición de Biden

Negó por un momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, el recibir a una delegación de funcionarios de Estados Unidos, para hablar del tema migratorio a causa del reportaje que lo señaló de recibir recursos del Cártel de Sinaloa para su primer campaña electoral.

Así lo dio a conocer el Primer Mandatario al manifestar nuevamente su descontento porque la Agencia de Control Antidrogas (DEA) quiera seguir interviniendo en la política de México. Durante la mañanera en Palacio aclaró que el encuentro que tendrá la tarde de este martes y que encabezará, Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional, se dará a petición de su homólogo Joe Biden.

“Hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir, ya hice el compromiso que sí. Porque cómo voy a estar ahí sentado si soy un sospechoso…

-¿Le van a ofrecer una disculpa señor Presidente¡

-No, no hablé de ese tema con el presidente Biden, hablamos del tema migratorio”.

Sin embargo sí aclaró que desde el principio a través de la canciller Alicia Bárcena externó a los asesores de Casa Blanca que no aceptaría a los funcionarios de Estados Unidos.

“Y si ellos tienen sospechas de mí ¿cómo los voy a recibir, cómo van a estar sentados con un Presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé decir con la Secretaria de Relaciones Exteriores (Alicia Bárcena), a los asesores de la Casa Blanca y de manera muy amable habló el Presidente para informarme de los asuntos que tienen que ver con una negociación migratoria y que quería que yo recibiera a su asesora en asuntos de seguridad y le dije que sí”.

Sin pregunta de por medio, López Obrador señaló que no fue un asunto que haya tocado directamente con el presidente de Estados Unidos. Así mismo luego de la publicación del texto “¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?” firmado por el periodista Tim Golden en ProPublica, el Jefe del Ejecutivo Federal insistió que es parte de la campaña del conservadurismo en su contra ante el clima electoral.

“Sí afecta la relación… este periodista muy vinculado con algunos agentes o ex agentes de la DEA metido en esos sótanos del poder con Claudio X. González, Castañeda, Aguilar Camín porque fue corresponsal del New York Times, lo convencieron de que les ayudara a hacer esa investigación que armara esta difamación, un montaje, el golpe pero miren lo que nos pasó, nada, nos hacen lo que el viento a Juárez”.

Reiteró que el sábado, durante su gira por Chiapas, se dio el tiempo para sostener la llamada telefónica con Biden a quien dijo, le presentó su decálogo en torno a la migración en el primer punto “regularización de les mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos”, ´llamó nuevamente a los connacionales a pensar su voto.

“Quien no ofrezca este punto, quien no quiera resolver esto, pues no es confiable y hay que pensar no votar por ellos”.

El segundo punto: aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. Tres suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios, cuatro levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo, con el fin de reducir los flujos migratorios

En quinto punto mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales, implementado por el actual gobierno de Estados Unidos, sexto no optar por construir muros ni cerrar la frontera, porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema: Es pura propaganda política electoral

Siete: combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo, ocho regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México, nueve elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio en el marco del T-MEC, para continuar fortaleciendo a América del Norte con región en el mundo, y definir una estrategia para la integración económica en todo el continente por último reafirmar-el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto nuestras soberanías.