Que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie y se disculpe: AMLO

Aumentó el disgusto del presidente Andrés Manuel López Obrador que este jueves, exigió que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie sobre las acusaciones de que su campaña presidencial en 2006 fue financiada por el Cartel de Sinaloa quien habría aportado entre 2 y 4 millones de dólares.

A unas horas de advertir que la Administración de Control de Drogas (DEA) necesita una reforma y orden, durante la mañanera desde Palacio Nacional.

“Yo lo que quiero es que el Gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y si no tienen pruebas tiene que disculparse, no, esto para qué vamos al formalismo, sería como presentar un recurso de apelación en la, el presidente Biden debería de enterarse de esto, pero cómo vamos a estar sentados en la mesa si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome no a mi, a lo que represento”.

Visiblemente molesto, señaló al periodista Tim Golden, de ser mercenario.

“Es un periodista famoso de los premiados, para mí deberían de darle el premio a la calumnia, es un mercenario al servicio de la DEA, pero ¿cómo va a calumniar impunemente?, ¿cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas? Pero ya me estoy excediendo en contra de él, porque no es, como dije ayer, él está… él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo, pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así, en abstracto, que no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia”.

El jefe del Ejecutivo Federal consideró que este tipo de filtraciones daña a la relación bilateral.

“Cómo vamos a estar hablando de migración, vamos a estar hablando del combate a la droga y el fentanilo si un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y qué ese periodista ¿de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales de México, de pura casualidad? No aquí es como se decía antes ‘¿de parte de quién?”

López Obrador argumentó que este tipo de prácticas –por medio de periodistas prestigiados- se dan todo el tiempo “desde hace dos siglos” en contra de países de América Latina, a través de agencias que se dedican a la subversión, al espionaje, a la politiquería, al chantaje

Continuó sus críticas llegando a la periodista Anabel Hernández, que dijo está más vinculada a las agencias extranjeras que nada, lo mismo que a Carmen Aristegui y la organización de Claudio X. González, que enfatizó, recibe dinero del Departamento de Estado, por lo que dijo, deben aclarar esos ingresos.