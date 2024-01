Martí Batres presenta la Convocatoria del Programa de Mejoramiento Barrial 2024

Este viernes autoridades capitalinas presentaron la Convocatoria del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario para el Bienestar 2024.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno, Martí Batres, destacó que este programa puesto en marcha en 2007 lleva recursos a donde no llegan inversiones públicas ni privadas, con la finalidad de generar desarrollo en zonas marginadas de la ciudad.

“El programa plantea la regeneración del tejido social desde abajo con la participación de las comunidades, es una forma de mirar a la otra ciudad, a esa ciudad que no recibe las grandes inversiones privadas y a esa ciudad que no recibe las grandes inversiones públicas, por no estar en el casco central o en los polos de desarrollo oficial”.

Para este año se destinarán 100 millones de pesos, con lo que podrían efectuarse alrededor de 80 proyectos sociales; al respecto, el secretario de Inclusión y Bienestar Social, Juan Gerardo López, precisó cómo se asignarán los recursos este año, con base en las reglas de operación.

“De acuerdo con las reglas de operación de 2024, se podrá dar continuidad a proyectos anteriores a partir de los ocho mil pesos y hasta 800 mil, y recuperar espacio público entre 800 y un millón 450 mil pesos. Esto con la finalidad de concluir proyectos a los que les faltó un poquito para terminar en los años anteriores y que con un poquito de presupuesto ya completan el proyecto”.

El funcionario agregó que trabajan en colaboración con Liconsa para poder habilitar algunos espacios comunitarios para que tengan lecherías, además de que se busca que en espacios construidos con mejoramiento barrial se puedan instalar comedores comunitarios.