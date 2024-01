Santiago Taboada recibe constancia como candidato único por el PRD al gobierno de CDMX

Entre gritos de Santiago, eres mi gallo y PRD gobierno, este jueves el ex alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada recibió la constancia de registro por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como candidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Desde la sede del instituto político, insistió que la suya será una candidatura ganadora.

“No te equivocaste en la decisión que tomaste porque a este auditorio voy a regresar con la constancia de mayoría de Jefe de Gobierno de la Ciudad, esta es una campaña ganadora, empezamos la campaña creciendo, fuimos la única pre campaña que realmente movió la aguja del tablero en la Ciudad y eso lo que nos hace es darnos cuenta que quienes aquí se quedaron, que quienes quieren realmente que las cosas regresen como los programas… las cosas que se hicieron bien y los que usaron el partido para sus intereses personales pero aquí nos quedamos los que queremos hacer lo mejor para la ciudad”.

Pidió que durante los cuatro meses que faltan para la elección se implemente la experiencia con corazón para arrebatar la Ciudad de México para demostrar a los indecisos que están los decididos. Tras el grito senador, el presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que el partido hará lo posible para que Taboada llegue a gobernar la Ciudad de paso adelantó triunfo de la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez.

“Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para evitar que la Ciudad de México siga siendo gobernada por estos incapaces que han estado durante los ya casi seis años al frente de los asuntos públicos de la Ciudad de México y estoy seguro que junto contigo vamos a contribuir todos como parte de la coalición Corazón y Fuerza por México a nivel nacional vamos a hacer de Xóchitl la primer presidenta de la República”.

Así mismo enfatizó que el PRD se encuentra unido de cara a los próximos comicios aunque reconoció que no todos opinan lo mismo, ello después que los coordinadores en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro y del Senado, Miguel Ángel Mancera, llamaron a la dirigencia ver por sí mismo ya que enfatizaron que de no pelear los espacios para sus candidatos no contarán con apoyo para pedir el voto.

“Hay un PRD unido a nivel nacional en una sola voz, no ignoro desde luego algunos señalamientos que se han hecho en días anteriores ante puntos de vista diferentes pero el PRD lo subrayo en su gran mayoría, en su enorme proporción arriba del 99% está unido, está en defensa del PRD porque vamos a salir con mayor porcentaje de votos en todo el país”.

De acuerdo a los legisladores con la falta de actuación del PRD se podría perder el registro, aunque negaron que su postura crítica hacia las decisiones de la dirigencia perredista tenga ánimos de ruptura.