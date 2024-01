Martí Batres destaca entrega de programas sociales a mujeres

Más allá de un informe de la implementación de alerta de género en la Ciudad de México, este jueves el jefe de Gobierno de la Capital, Martí Batres, decidió ocupar un buen espacio dentro de su discurso para hablar de la cobertura que ha mantenido la administración federal y local en beneficio de las mujeres.

Previo a tomar protesta a la Red de Mujeres por el Bienestar de la Secretaría de Mujeres, que se dedicará a promover los derechos y servicios de atención de la administración capitalina, el funcionario calificó al programa de “Pensión del Adulto Mayor” como el primero en reconocer la labor de las mujeres dedicadas al hogar, pues antes sólo tenían acceso al beneficio a través de un empleo o de la jubilación de su pareja.

El INVI dedica más del 60% de apoyo a las mujeres, lo mismo que los créditos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad.

“A veces se pensaba que el presupuesto de género era solamente este presupuesto institucional que tenemos, no, tenemos un presupuesto institucional de género pero además tenemos un enorme presupuesto para las mujeres, sumen todas las mujeres adultas mayores, que reciben la pensión, todas las mujeres que reciben la pensión de discapacidad, todas las niñas que reciben la beca del Bienestar para niñas y niños y vamos a encontrar que tenemos hoy en día con la cuarta transformación el más grande presupuesto de género en la historia”.

En tanto, Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad de la capital, informó que en diciembre de 2023 se incrementó la capacitación a 20 mil trabajadores de la dependencia, contando con 326 policías especializados en perspectiva de género, se han sancionado a 489 policías y 182 han sido destituidos por alguna irregularidad en la materia.

Ulises Lara, coordinador General de Investigación Territorial en suplencia del titular de la Fiscalía General de Justicia, no evitó halagar el trabajo de la ex fiscal Ernestina Godoy e indicó que de 2020 a 2023 se ha tenido una reducción del 26% del feminicidio.

De 82 casos de feminicidios en 2020 se redujo a 61 para el 2023, tras implementar que todos los casos de asesinatos de mujeres sean investigados con el protocolo de feminicidio.

“Ha incrementado también el número de vinculados a proceso por agresores a mujeres, son 13 mil 427, y esto es también importante porque hablamos de cómo se está ya de manera particular trabajando para sentenciar, para buscar la condena a quienes son agresores y generadores de violencia al interior de las familias, creo que es importante que esto sea un ejemplo para toda la sociedad que digamos no sólo porque se dé al interior de las casas, en intramuros no debería de perseguirse”.

Diariamente se implementan alrededor de 275 medidas preventivas con perspectiva de género es decir más de siete mil medidas al mes teniendo entre otros casos, 59 carpetas iniciadas en atención prioritaria a mujeres estudiantes de nivel medio y universitario 36 casos en escuelas públicas.