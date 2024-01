Adelanta AMLO informe de programas del Bienestar ante veda… “queremos ser respetuosos”

Ante la cercanía de la veda electoral, y evitar prácticas calificadas de antidemocráticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó un informe de gobierno en materia de entrega de programas sociales, antes de que inicie la campaña electoral el próximo primero de marzo.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario recordó que a finales de febrero comienza la veda con lo que se prohíbe al gobierno federal entre otras cosas hacer asambleas o entrega de apoyos.

“Ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral, a finales de febrero ya comienza la veda porque el primero de marzo inicia la campaña, entonces no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes”.

Y es que dijo, en administraciones anteriores se daban repartos incluso una noche antes de los comicios. Acompañado de los titulares de programas como Sembrando Vida, Escuela es Nuestra, Entrega de Fertilizantes y más, hablaron de lo realizado en los últimos cinco años. Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, mencionó que se realizará un depósito bancario a partir del 29 de enero y se concluirá el 23 de febrero para adelantar el pago de pensiones y otros beneficios.

“Para este par adelantado que se va a realizar con motivo del proceso electoral 12.1 millones de adultos mayores van a recibir su pensión de marzo-abril, mayo-junio, la inversión social anual de este programa son 465 mil mdp. En el caso de derechohabientes personas con discapacidad, un millón 482 mil beneficiarios recibirán este pago adelantado por estos dos bimestres la inversión anual es de 27 mil 860 millones de pesos”.

Las tarjetas para nuevos beneficiarios se entregarán del 1 al 19 de febrero. El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez Abraham Vázquez Piceno, dio a conocer que en 2023 se atendieron a 6 millones de estudiantes en educación básica, con una inversión de poco más de 33 mil millones de pesos y adelantó que para 2024 las becas será por el primer semestre del año y se estará llevando a cabo durante enero y febrero en los tres niveles educativos. Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, Presidencia de la República, habló del avance del proyecto “Internet para todos”.

“Ya hay instalados 91 mil 576 sitios en 23 mil 605 localidades, recordemos que estos sitios son instalados en hospitales, clínicas y plazas públicas para que las personas tengan acceso gratuito a internet, estas instalaciones están distribuidas en 2 mil 238 municipios del país y nuestra meta es instalar 140 mil sitios en total, el despliegue de telefonía celular, la cobertura de todos los operadores con la gran contribución de CFE en el despliegue de torres es de 94.8% de la población”.

Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Desarrollo, detalló que hasta el momento se tienen cerca de 28 millones de beneficiarios con una inversión del gobierno de 745 mil millones de pesos también refirió que de los 35 millones de hogares el 79% recibe un apoyo mientras que para finales de febrero se pagarán tres bimestres considerando la inversión de 6 años más de 2.7 billones de pesos en apoyos directos.