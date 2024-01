“Me gustaría que Azucena dijera las circunstancias por las que deja la televisora”: AMLO

Hay libertad completa, fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la salida de la periodista Azucena Uresti de Milenio.

Después que la conductora de ‘Azucena a las 10′ manifestara que son “momentos de definiciones y dadas las condiciones actuales” se despidió de su espacio, el primer mandatario aprovechó su gira por Durango para pedir que se aclaren esas circunstancias ya que enfatizó, por parte del Gobierno Federal que no hubo censura en su contra.

“A veces se enojan conmigo unos periodistas, ahora una periodista que sale de un programa de televisión dice debido a las circunstancias tengo que dejar este programa de televisión y da la idea o da a entender que fue víctima de una censura, no, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas, nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes”.

Reconoció que, si bien conoce a los dueños de los medios de comunicación, no les pediría que retiraran a los conductores ante la libertad, por lo que llamó a Uresti, dar a conocer los motivos de su decisión.

“Me gustaría que esta periodista Azucena, dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja la televisora, ojalá hablara, conozco al dueño de Milenio, Francisco González es un hombre serio, mi amigo, no les puedo decir, pero nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista, es como si le hablo a Azcárraga para que censure a Joaquín López Dóriga o a Olegario Vázquez para que censure a Ciro, me la pasaría hablándole a muchísimos, no, hay libertad completa”.

Enfatizó que, en gobiernos anteriores además de censurar, obligaban a los periodistas a salir del país como dijo ocurrió a Gutiérrez Vivó. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo Federal respondió con un eso no, a los gritos de reelección que se dieron durante su mensaje.

“No, eso no, yo soy maderista como fue en su momento Francisco Villa, maderista y cuál era el lema de Francisco I. Madero, sufragio efectivo no reelección, además les adelanto, estoy contento, se los digo de corazón de manera sincera porque está asegurado el futuro de la transformación, me voy a jubilar, me voy, pero quien se va a quedar es igual y posiblemente mejor, la transformación va hacia adelante”.

Y es que dijo, basta a la corrupción en el pueblo de México, al clasismo, al racismo y a la oligarquía por lo que dio distintos vivas a la justicia, la libertad, la democracia y la soberanía.