Defiende AMLO a Daniel Asaf su coordinador de Ayudantía

“Que presenten las pruebas” fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, al reportaje publicado por el canal Latinus, donde se señala al coordinador de Ayudantía del Primer Mandatario, Daniel Asaf como el engrane que facilita reuniones, contactos y contratos de medicinas y equipo médico, y también de material para el Tren Maya.

Cuestionado en la “mañanera” de Palacio Nacional, el Primer Mandatario evitó hablar del contenido de la investigación y se fue contra el periodista Carlos Loret de Mola.

“Daniel Asaf, es el coordinador de la ayudantía claro que anda conmigo para todos lados pero a ver dónde están las pruebas, que presente las pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero mal habido nada, es un vil calumniador, corrupto y no te preocupes si tiene muchos seguidores, no pasa nada, saben ¿cuántos conservadores o existen en nuestro país, ciudadanos? Como 15 o 20 millones”.

Se calificó como una persona abierta mientras a sus opositores como simuladores que aparentan ser de la sociedad civil. López Obrador insistió en su reto de cambiar los bienes de Loret de Mola y su familia por los que tiene él como Presidente junto a su familia pues recordó que en el llamado “clan” se ha señalado también a sus hijos.

“Me saca un reportaje este señor, de mis hijos, estoy absolutamente seguro de que son honestos, no tengo nada de qué preocuparme y eso me da mucha tranquilidad y libertad porque para tener… no lo voy a decir, pero deben imaginar… para tener libertad hay que tener autoridad moral”.

Y es que dentro del trabajo periodístico se dice que Asaf es “el maestro” de los tres hijos del Presidente, al enseñarles la ruta para el tráfico de influencias.

El Jefe del Ejecutivo Federal anunció que este viernes presentará más datos sobre los inmuebles que tiene Loret de Mola al recordar que entre ellos se encuentra un departamento en Rubén Dario, cerca del bosque de Chapultepec.