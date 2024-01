“Nadie me engañó”… defiende AMLO entrega de apoyos a damnificados de Acapulco

AMLO aclaró que no visitará a damnificados por Otis, teme una emboscada de la oposición

• Presumió entrega de 40 mil pesos por hogar tras el paso de Otis

Con un “nadie me engañó” respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las críticas al gobierno federal por la distribución de apoyos a damnificados en Acapulco, Guerrero tras el paso del huracán Otis.

Al transmitir un video en la “mañanera” del periodista Joaquín López Dóriga donde le aseguró que no se han entregado los apoyos a quienes perdieron sus viviendas por el fenómeno meteorológico, el Primer Mandatario pidió pruebas.

“Nadie me engañó, te emplazo respetuosamente a que pruebes lo que estás diciendo… yo, dicen que el que acusa debe de probar, pero aquí no aplica, yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco, ya se habían entregado todos los apoyos, contrario a lo que tu dices… ¿quiénes son testigos? Todos los que recibieron estos apoyos”.

Enfatizó que es difícil que su equipo lo engañe con las cifras sobre los recursos brindados desde pobladores hasta comerciantes o empresarios.

“En cuanto que a mi me mientan puede pasar, pero no está tan fácil porque estoy muy al tanto de todo y cuento con colaboradores con principios, Ariadna que la que maneja el programa de Bienestar que está allá en Acapulco y no sólo ella, hay más de mil servidores dela nación trabajando desde que se padeció de este huracán que dañó Acapulco y Coyuca, hemos estado trabajando”.

López Obrador negó alguna reunión próxima con damnificados pues explicó, los opositores podrían prepararle una emboscada.

“Acerca que por qué voy a la base naval ahí tenemos el centro de coordinación y mando … y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos, molestos, molestos los conservadores corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierte en una gran noticia nacional”.

Destacó que su administración ha brindado hasta el momento alrededor de 40 mil pesos a cada una de las 250 mil familias afectadas.

“Ocho mil por hogar del 29 al 8, luego se empezaron a entregar los apoyos para la reconstrucción, la primera etapa del 9 al 18 de diciembre a 313 mil familias, la segunda entrega del 20 de diciembre al 31 de diciembre, en total para el 31 de diciembre, ya se había entregado prácticamente todo a los damnificados, un promedio de 40 mil pesos por familia, alrededor de 12, 15 mil millones de pesos”.

Ante ello el Jefe del Ejecutivo Federal pidió a la oposición serenarse mucho y contar hasta diez para no cometer errores porque dijo, se cometen más cuando existe molestia.