Niega AMLO saturación en hospitales por aumento de casos Covid-19

Rechazó el presidente Andrés Manuel López Obrador que exista saturación en algunos hospitales del país, debido al aumento de casos de pacientes por Covid-19.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario aseveró que en el sistema de salud pública se tienen las vacunas para prevenir la gravedad de la enfermedad y señaló que si bien han aumentado los casos de enfermedades respiratorias, no hay problemas en institutos de salud.

“Sí hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, gripas y otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada, afortunadamente no hay una situación critica y se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención de enfermos”.

Aseguró que el sector salud está preparado para atender los casos Covid, que se presenten. Por cierto que este martes nuevamente fue cuestionado sobre el funcionamiento de la Megafarmacia, después que se le presentara un audio donde se muestra la falta de algunos medicamentos controlados, López Obrador, estalló contra los medios de comunicación que aseguró están orquestando una campaña en contra de su gobierno.

“La gente puede por si misma hacer su solicitud no son menores de edad no necesitan tutela y menos de personas que fingen interesarse por el pueblo… todos los que necesiten las medicinas hay que seguir hablando a la farmacia, a la Mega farmacia, sí hay los medicamentos… cuando le pregunté al general responsable, cómo vamos en llamadas, me entregó un reporte el mayor número de llamadas no eran para medicinas eran para saber… oigan me puede dar esta medicina, sí cómo no, dígame dónde está su farmacia y pum colgaba”.

El ejecutivo federal aseguro que detrás de los cuestionamientos sobre la operatividad de la megafarmacia, esta la inconformidad porque " ya no reciben recursos de publicidad y del negocio de la compra de medicinas”.

Insistió que hay los medicamentos suficientes y reiteró que será en marzo cuando México cuente con el mejor servicio de salud en su historia detallando que el próximo viernes presentará un reporte especial de los avances de la Megafarmacia.