Profeco no actuará por cancelaciones en Tren Maya, no hay denuncias: David Aguilar Romero

Luego del caótico inicio de operaciones del Tren Maya, una de las obras insignia del presidente López Obrador, debido a cambios de horarios y cancelaciones de corridas que han dejado varados a decenas de viajeros y turistas en Cancún, además que la venta de boletaje no se regulariza, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) David Aguilar Romero dijo que mientras no haya una denuncia al respecto no actuarán en consecuencia y dejó en claro que la procuraduría a su cargo no actúa por consigna sin conforme a derecho.

“Mira, creo que sería ilógico dar tratos especiales, aquí a final de cuentas y la esencia de esta procuraduría es eso proteger al consumidor, no importa el proveedor del producto, servicio, nosotros estamos atentos obviamente y cuando hay quejas cuando hay denuncias que estamos listos para atenderlas y desahogarlas conforme a derecho; ninguna denuncia se ha recibido hasta hoy a las a las 11 de la mañana nosotros actuamos por denuncia o por queja y estamos listos para defender a las consumidoras y consumidores”, apuntó el titular de la Profeco.

Entrevistado luego de poner en marcha el Operativo Reyes Magos 2024 en la Exposición “Tus Juguetes” en el World Trade Center (WTC) de esta capital, David Aguilar Romero cuestionado sobre los precios de la gasolina dijo que las denuncias al respecto no es algo representativo sino más bien es un asunto amañado con tintes políticos.

“No es representativo, no es significativo, lo podemos ver como ya se ha planteado, como algo más amañado que se quiso manejar como algo más político, los precios como lo he dicho todos los lunes desde hace cuando menos 2 meses se mantienen estables inclusive con la reducción del incentivo fiscal se han mantenido estables y donde más lo podemos ver es en las gráficas que presento los lunes y en la gasolina premium que tiende hacer la que más sube, la que tiene más más movilidad en su precio y en las últimas tres semanas que incluye el fin de año y la primera de este nuevo año incluso va con tendencia levemente a la baja”, aclaro Aguilar Romero

El titular de la Profeco agregó que en tanto “no hay nada para nadie” porque las cosas se mantienen igual ya que 2 estaciones de las más de 13 mil que hay en el país no son una muestra significativa, reiteró.

En el World Trade Center de esta capital donde se realiza la exposición “Tus Juguetes” la Procuraduría Federal del Consumidor puso en marcha el Operativo Reyes Magos 2024 cuyo propósito es estar en los principales puntos de venta de juguetes y productos relacionados, para orientar y asesorar a los consumidores; así como verificar que se exhiban precios y se respeten ofertas en anaqueles.

Además garantizar los derechos de los consumidores, procurando un comercio razonado, informado, sostenible, seguro y saludable.

Habrá vigilancia y presencia de Profeco en jugueterías, tiendas de autoservicio y departamentales; tiendas con venta de aparatos electrónicos, tiendas con venta de ropa y calzado, dulcerías, tiendas de deportes, estacionamientos, panaderías y pastelerías. Además del teléfono del Consumidor 55 55 68 8722 y el mecanismo de conciliación inmediata Conciliaexpres, en el que se encuentran varios de los proveedores de esta temporada.